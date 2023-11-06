تعليم النواب تقعد اجتماعا عاجلا لمناقشة أزمة المستبعدين من مسابقة الـ30 ألف معلم

بحضور وزير التعليم والمجالس النيابية..

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم اجتماعا اليوم الإثنين؛ لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن المعلمين المستبعدين من مسابقة الـ(30) ألف معلم.

وينعقد بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني و المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

و كان النواب قد تقدموا بعد. من طلبات الإحاطة بشأن المعلمين المستبعدين من مسابقة الـ(30) ألف معلم و طرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض المقترحات بخصوص هذا الموضوع مثل تقديم المستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم، طلبا للمديرية التعليمية التابعين لها؛ لطلب إعادة تقييم التدريب الذي لم يتم اجتيازه في مسابقة 30 ألف معلم على أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها ستقوم فورا، بالتنسيق مع الجهة المعنية بتحديد موعد المحاولة الأخرى لاجتياز هذه التدريبات للمستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم؛ للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز وذلك بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

الجدير بالذكر أن إجراءات المسابقة تمت وفقا لتوجه الدولة المصرية بتحديد آليات لانتقاء المعلمين الجدد، ووفقا للمادة 5 المعدلة للقرار 2297) لسنة 2022م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013م، والتي تقر بأن "يكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ولا يجوز التعاقد، إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووفقا لنموذج العقد المرافق دون غيره"