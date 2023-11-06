نائب يقترح إعفاء مستلزمات الإنتاج صديقة البيئة المستوردة من الجمارك لتشجيع الاستثمار

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، اننا نعلم جيدا مدى خطورة التغير المناخى وأضراره على كل ما هو كائن حى على الكرة الارضية ونعلم ايضا بأن السبب الرئيسى وراء هذه الكارثة والتى تهدد العالم كله الدول المتقدمة والدول الصناعية فهم وحدهم يمثلون حوالى 79 فى المائة من نسبة انبعاث الكربون فى العالم.

وأوضح عكاشة، انه بالنسبة لضريبة الكربون نري صعوبة فى تطبيقها بمصر حيث انها ستزيد من أعباء المستثمرين، وستقلل من قدرة مصر التنافسية، وهذا ما حدث بالفعل فى بريطانيا واستراليا وتم الغاء هذه الضريبة.

واقترح عضو مجلس الشيوخ ، إعفاء مستلزمات الانتاج صديقة البيئة المستوردة من الجمارك، لتشجيع الاستثمار فى البنية التحتية للطاقة المتجددة ،تطوير تخزين الطاقة الشمسية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.