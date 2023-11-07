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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أيمن أبو العلا: مشروع قانون النواب الأمريكي يدعو للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني

النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا

علق النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على مشروع قانون بمجلس النواب الأمريكي لحظر دخول الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أنه لا يتفق مع مواثيق حقوق الإنسان والمواطنة وما يتغنى به المواطنون الأمريكيون عن الديمقراطية والعمل بها.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه القوانين لا تمثل سوى دعوة للعنصرية والعنف الطائفي والعرقي، لافتا إلى أهمية فهم السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يحيط بهذا المشروع، والنظر إلى التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني الذي يبحث عن حياة أفضل في بلدان أخرى بعيد عن القصف وإطلاق النار وإشعال النيران بالمنازل والمساجد والكنائس حتى أن المستشفيات لم تسلم من نيران الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن ما يحدث؛ هو استكمال لمربع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وأتساءل ما الذي يدفع نائبا للتقدم بمشروع قانون يحرم الفلسطينيين من حقهم في الحياة، ففلسفة هذا القانون غير مفهومة، وفكرة الحفاظ على أمن البلاد ومنع استغلال نظام الهجرة؛ من حق أي بلد، ولكن يجب أولا التأكد من تحقيق كافة مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقات الدولية، لذلك هذا المشروع يعد استكمالا لمسلسل كراهية موجه للشعب الفلسطيني بشكل خاص والعرب بشكل عام.

مجلس النواب الفلسطينيين الولايات المتحدة الامريكية حقوق الإنسان النائب أيمن أبو العلا

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