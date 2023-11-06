النائب مجاهد نصار: القيادة السياسية تقدم كل الدعم والمؤازرة للكيانات الشبابية وتمكينهم في كافة المجالات

خلال مشاركته بفعاليات اللقاء الحواري لشباب القليوبية..

شهد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والنائب عاطف ناصر، أمين عام حزب مستقبل وطن بالقليوبية، والنائب أشرف أمين عبد العليم، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة القليوبية، والقيادات التنفيذية بوزارة الشباب والرياضة والمحافظة، مساء أمس، الأحد، فعاليات اللقاء الحوارى لشباب القليوبية والذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تحت شعار "مابين حلم تحقق وأمل منشود" والذى أقيم بالصالة المغطاة بنادى سيتى كلوب بمدينة بنها، بحضور 1500 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب، وأعضاء الكيانات الشبابية وأعضاء المشروعات القومية بوزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن اللقاءات الحوارية للشباب يتم تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية بهدف الاستماع لآراء الشباب والعمل على تحقيق طموحاتهم وآمالهم والاستفادة من الأفكار البناءة المطروحة بهدف دعم الشباب فضلاً عن التعريف بالجهود التى تبذلها الدولة وتسليط الضوء على النماذج الشبابية الناجحة والرائدة فى كافة المجالات الرياضية والشبابية والاجتماعية.

النائب مجاهد نصار: القيادة السياسية تدعم الشباب

من جانبه، أكد النائب مجاهد نصار أن القيادة السياسية تقدم كل الدعم والمؤازرة للكيانات الشبابية وتعمل على تمكين الشباب في كافة المجالات، مشيداً بما تقدمه الدولة فيما يخص الاهتمام بالشباب والنشء وتنفيذ البرامج والمبادرات والمشروعات التي ترعاها وزارة الشباب والرياضة والتعرف على رؤى ومتطلبات الشباب في المشروعات المختلفة.

حضر اللقاء الحواري لشباب القليوبية اللواء عبدالرحمن شلش، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و النائب اللواء مجدى سيف ، والنائب محمد الطوخى، والنائب الدكتور إبراهيم عويس، و النائب مدحت الكمار، والنائب عادل عامر ، والنائب سمير صبحى أبو شامة، و النائب مصطفى النفيلى ، والنائب عمرو درويش، والنائب ابوسريع إمام،و المحاسب محمد مرعى رئيس مجلس مدينة بنها ،و الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة، والإعلامي زين العابدين رشدي ، ونخبة من الصحفيين والإعلاميين ومديري الإدارات بالمديرية وإدارات الشباب على مستوى المحافظة.

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