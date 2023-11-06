"السينما الفلسطينية" في عدد خاص من مجلة جمعية نقاد السينما المصريين

أصدرت جمعية نقاد السينما المصريين، عضو الاتحاد الدولي لنقاد السينما "فيبريسي"، العدد الرابع من مجلة "EFCA"، أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2023، وتم تخصيصه بالكامل عن السينما الفلسطينية.



يتضمن العدد 26 مقالا كتبها أعضاء الجمعية عن السينما الفلسطينية، تاريخها وأهم أفلامها، وخصوصا في السنوات الأخيرة التي حققت فيها السينما الفلسطينية إنجازات مهمة، حيث حصلت أفلام مثل فيلم "جنين، جنين" لمحمد بكري و"الجنة الآن" لهاني أبو أسعد و"غزة مونامور" للأخوين ناصر و"200 متر" لأمين نايفة و"واجب" لآن ماري جاسر و"إن شئت كما في السماء" لإيليا سليمان على جوائز وترشيحات لجوائز دولية وإقليمية مرموقة وترشح بعضها لتمثيل فلسطين في مسابقة أوسكار أفضل فيلم دولي.



وكما جاء في افتتاحية العدد: السينما الفلسطينية، صوت فلسطين الذي لن يخفت وصورتها المشرقة التي لن تغيب، كانت ومازالت شاهدا وموثقا عابرا للأجيال لكفاح أمة لم تفقد الأمل أبدا في العودة والانتصار، رغم مرور أكثر من 75 عاما على تعرضها لاحتلال وعدوان لم يعد له مثيل في العالم، ومحاولات غاشمة لا تلين لطمس هويتها وكسر شوكتها ولكنها ورغم ذلك تزداد قوة وصلابة مع كل عدوان جديد، تواجه وتحافظ على هوية شعب الصمود وتروي حكاياته للعالم.



تضم هيئة تحرير المجلة، زين العابدين خيري رئيس التحرير، وأمنية عادل مدير التحرير، وسعد المغربي الإخراج الفني، وتم إهداء ماكيت المجلة من مديرة التحرير الفني ريهام إمبابي.

يذكر أن مجلس إدارة جمعية نقاد السينما المصريين يرأسه الناقد أحمد شوقي، ويضم في عضويته النقاد: رشا حسني، رامي المتولي، خالد عبد العزيز، محمد سيد عبد الرحيم، أمنية عادل وزين العابدين خيري.