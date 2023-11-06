عايزة حقي.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة

تقدمت عزة بـ 3 دعاوى أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة و محكمة الجنح ودائرة التعويضات مطالبة بحقوقها من زوجها..

في البداية تزوجت عزة بشخص هادىء الطباع حسن الخلق منذ 10 شهور، وأنجبت طفلها وانقلبت حياتها رأسًا على عقب، وأسرعت بالفرار من منزل الزوجية، وقررت الطلاق للضرر.

ما إن أنجبت عزة طفلها حتى بدأ الأب يشك في نسب ذلك الطفل له وظل يلاحقها باتهامات كيدية لإثبات خيانتها له بواسطة شهود زور وقام بضربي وتهديدي إذا لم اتخلص من هذا الطفل الذى لا حول له ولاقوة سوى أنه ولد لأب غير طبيعي، فتقدمت بدعوى طلاق للضرر والحصول على تعويض مقابل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها بسبب عنف زوجي وتعنته، لدرجة دفعته لإحتجازها بمنزله وتهديد أسرتها.

وطالبت الزوجة في شكواها بعد أقل من عام قضته برفقة زوجها بتعويض مالي قدره 210 ألف جنيه، وقدمت مستندات تفيد تعرضها للضرر المادي والمعنوي، وتسببه لها بإصابات وفقا للتقارير الطبية، بخلاف تنمره عليها بمواقع التواصل الاجتماعي وسبها وقذفها وقبل أن ترفع دعواها بالطلاق بالضرر حاول بالغش والتدليس إسقاط حقوقها، عندما طلبت الانفصال عنه وتزوج بأخرى وسرق منقولاتها ومصوغاتها وحاول إبعادها عن مطالبتها بحقوقها في المحاكم مقابل التنازل عن حقوقها للاعتراف بنسب الطفل له.

نصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 على أنه: إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذٍ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما. نظم القانون ووضع عدة إجراءات لإقامة دعوى الطلاق للضرر، نعرضها فيما يلى:

1- تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة.

2- رفع الدعوى عقب مرور 15 يومًا بمكتب تسوية المنازعات الأسرية.

3- إقامة الدعوى بعد صدور قرار مكتب تسوية المنازعات.

4- عريضة الدعوى يكون مرفقًا بها رقم التسوية الصادر من مكتب تسوية المنازعات الأسرية.

5- يرفق بعريضة الدعوى بطاقة الرقم القومى للمدعية والمدعى عليه.

6- يرفق بعريضة الدعوى وثيقة الزواج.