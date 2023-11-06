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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لسه فاكرة بعد 10 سنوات زواج و3 أولاد..جملة من زوجة أنهت حياة أسرة

صدى البلد

10 سنوات هي عمر زواج محمد ومنال، تقدم محمد للزواج من منال بعدما استطاعت والدتها إقناعها به لأنه موظف في شركة كبري وعريس من الآخر "لقطة"، وتم الزواج بعد عدة أشهر من الخطوبة خاصة وأن الزوج ينتمى إلى أسرة ميسورة الحال، إضافة إلى أنه كان يشغل مركزًا مرموقًا في عمله، وتمت الزيجة..
كان الزوج يتعامل مع منال بطريقة لائقة ويلبى كافة متطلباتها وأولادها الثلاثة، وحاولت في الفترة الأولى من الزواج تقبله بكل الطرق دون جدوى، لكن مع ضغط والدتها عاشت معه حتى وصلت حياتهما إلى طريق مغلق وطلبت منه الطلاق بعد أن أخبرته بأنها لا تستطيع تقبله، وتم الانفصال بطريقة ودية..
طلبت منال من محمد حقوقها من مؤخر صداق ونفقتى العدة والمتعة لكنه رفض، فلجأت إلى المحكمة مطالبة بحقوقها الشرعية، وطالبت المحكمة حضور الزوج لسماع أقواله وقال إنه كان يسعى لإرضاء طليقته منذ زواجهما، إلا أنها كانت تتعالى عليه وتعامله بطريقة سيئة دون سبب، وأنها في إحدى المرات عايرته وأخبرته بأنها سيدة جميلة وكانت تستحق أن تتزوج من شخص أفضل وأحلى منه، وأن أهلها هم من أجبروها على الزواج منه، فأصابه الدهشة من جراء ما سمع فلم يتمكن من تحمل كل هذا فجلس مع والديها، واتفق معهما على تطليقها، وتم الطلاق بعد أن اتفق معها على إرساله مصروفًا لأبنائه شهريًا ورؤيتهم والمبيت معهم مرة في الأسبوع إلا أنه فوجئ بطليقته تقيم ضده ٣ دعاوى أمام المحكمة وتمنعه من رؤية أولاده الثلاثة.
وقام محمد  بمعاتبة منال بعدما رفعت ضده 3 دعاوى، طلبت منه سداد مؤخر الصداق المثبت في وثيقة الزواج بالإضافة إلى دفع نفقة زوجية ومتعة، وقررت المحكمة تأجيل القضية للدور الأول من شهر ديسمبر المقبل.
نفقة العدة تستحقها السيدات المطلقات عقب الانفصال الرسمي بـ الطلاق ، لكن هناك البعض من السيدات لاتستحق نفقة العدة طبقًا لقانون الأحوال الشخصية ، ونوضح السيدات المطلقات اللاتى لايستحقن نفقة عدة:
نص قانون الأحوال الشخصية بأن لجميع المطلقات "عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة بها" حق في نفقة العدة وأن المطلقة تستحق نفقة العدة لمدة لاتقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولاتزيد على سنة ميلادية هي أقصى مدة للعدة.
زوفق قانون الأحوال الشخصية .. الحالات التي تسقط فيها نفقة العدة
- نشوز الزوجة.
- وفاة المطلقة بعد القضاء لها.
وأوضح قانون الأحوال الشخصية القانون بأن نفقة العدة تقدر حسب حالة الزوج المادية وحالته الاجتماعية في الوقت التي يجب فيه الإنفاق على زوجته.
أما بالنسبة لحقوق المرأة وفقا للشرع، فأوضح بأن للمطلقة حق في نفقة العدة ، سواء كانت في حالة الطلاق رجعيًا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر السن أو اليأس، أما المطلقة الحامل فعدتها حتى أن تضع حملها.

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