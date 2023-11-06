اكتشاف حقنة تحارب السرطان | اعرف القصة

تمكن فريق من العلماء من اكتشاف تقنية جديدة لإنتاج حقنة قادرة على محاربة السرطان وجعله مثل الانفلونزا.

تعتمد فكرة الحقنة الجديدة على جعل مرض السرطان يبدو مثل الانفلونزا وبالتالى تستطيع المناعة رؤيته ومحاربته من خلال حقنة بسيطة.

ووفقا لما جاء في موقع "ديلى ميل" كان من الصعب دعم الجسم بأى تقنية لمكافحة السرطان بسهولة في السنوات الماضية.

ولكن دراسة جديدة أجريت على الفئران المصابة بسرطان الجلد الميلانيني فتحت باب الامل في القضاء على هذا المرض اللعين.

اكتشف العلماء أن السرطان لا يخدع الخلايا المناعية المحيطة به ولكنه يخدع معها العقد الليمفاوية إحدى أهم اجزاء المناعة، لذا حقنوا الفئران بشفرة وراثية صناعية تشبه شفرة فيروس الإنفلونزا.

وبالفعل تمكنت الغدد الليمفاوية من رؤية المرض وخطورته ومهاجمة السرطان بقوة أكبر.

اماكن -الغدد-الليمفاوية

وقال الدكتور روبرتس، المشرف على الدراسة بمعهد أبحاث السرطان في المملكة المتحدة باسكتلندا وجامعة جلاسكو: ان الغدد الليمفاوية تلعب دورًا مهمًا في علاج السرطان، لكنها في الوقت الحالي تستجيب له وكأنه قطع صغير في الجسم ولكن تغيير طبيعته ليبدو أشبه بالإنفلونزا، سنجد أن الغدد الليمفاوية تستجيب بقوة أكبر.