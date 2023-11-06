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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر المصري: زيادة الشاحنات المارة من معبر رفح إلى غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عند معبر رفح

قال الدكتور خالد زايد، رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، اليوم الاثنين إن الجمعية نجحت في إرسال عشرات الشاحنات من المساعدات والمواد الإغاثية لقطاع غزة من خلال معبر رفح.

وأوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء أن أعداد الشاحنات المارة غير مستقر إذ ارتفعت من 20 شاحنة يوميًا إلى 100 شاحنة قبل أن تنخفض إلى 45 شاحنة، لافتا إلى أن هناك زيادة في الوقت الحالي في عدد الشاحنات المارة، حيث عبرت أمس 45 شاحنة، ونجهز اليوم لعبور 75 شاحنة آخري، وذلك بحسب تصريحاته لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، النسبة الأكبر منهم أطفال ونساء ومسنين.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، كل المنشآت الحياتية والمعيشية ولم تسلم المستشفيات أو المساجد أو الكنائس من قصف الاحتلال، حيث ارتكب أكثر من مذبحة على مدار حوالي أربعة أسابيع.

كانت المقاومة الفلسطينية أطلقت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، إلى جانب أسر أكثر من 200 آخرين بينهم مزدوجي الجنسية.

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