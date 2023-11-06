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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بخمسه جنيه فقط.. اعترافات طفل مدينة نصر ضحية اعتداء جاره عليه جنسيا

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، شابا إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بانتهاك جسد طفل بالقوة، واستمعت النيابة الي أقوال المجني عليه 

نص أقوال المجني عليه 

ما تفصیلات شكواك ؟
ج/ اللي حصل ان انا كنت في الشارع و بعدين قابلني في الشارع الراجل ده وهو قدام العمارة قالي ان انت بتعرف تقرا انجليزي رديت عليه وقولت له ايوة وبعدين وراني التليفون وانا كنت بترجم له الكلام و احنا في الشارع قالي تعالي معايا عشان تقرا العداد بتاعت الكهرباء ودخلت معاه و اداني ورقة بتاعت شركة وقالي احسبها لي واول لما قعدت احسبها لقيته قفل الباب بالترباس و قعدت اعيط واصرخ و كان عايز يقلعني البنطلون بس معرفش راح هو قلع البنطلون بتاعه وكان بيضربني وبعد كده اداني خمسة جنيه وجاب فوطة وقالي ما تقولش لحد  وواحد بص من الشباك من صحابي لقاني قاعد بعيط في الشقة و و اصحابي لفوا وكان معاهم كلب ولفوا الناحية الثانية من ناحية الباب وهو الراجل فتح الباب وانا مشيت و قولت لصحابي وصحابي قالوا لي روح قول لباباك وانا قعدت اقولهم ما تقولوش لبابا وطلعت البيت واصحابي اصروا ان بابا يعرف  و اصحابي طلعوا البيت فوق يسالوا علي بابا و بعدين مالقيهوش وماما اما رجعت حكت لها ودخلت معايا الشقة وخبط على باب الرلاجل ده وفتح الباب وماما اتنرفزت وقعدت تزعق بس وبعدين باب لما جه عرف وروحنا القسم وعملنا المحضر وجينا على هنا 

يذكر أنه جاء بأمر الإحالة أن المتهم انتهك جسد طفل بالقوة والتهديد بأن حسر ملابسه، حيث مارس معه علاقة آثمة دون رضاه، واعتدى على مواطن عفته، وكان ذلك حال كون الطفل لم يبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية؛ وذلك لإرضاء رغبته وشهوته ونفسه المريضة، مستغلا براءة الطفل وعدم إدراكه لما يحدث.

 

 

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