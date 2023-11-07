ليالي دوري الأبطال| صدام في الـ سان سيرو بين ميلان وباريس.. ونزهة لـ هالاند ورفاقه

تنطلق اليوم الأربعاء، مواجهات الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث تقام 7 مباريات، بعضها حاسم في صراع التأهل للدور ثمن النهائي.

أصعب وأهم المواجهات لحساب المجموعة السادسة، والتي تضم باريس سان جيرمان، وميلان، وبروسيا دورتموند، ونيوكاسل، حيث يلتقي في الـ سان سيرو ميلان الإيطالي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، فيما يحضر ميلان الذي يجمع في رصيده نقطتين من تعادلين مع نيوكاسل وبروسيا وخسارة وحيدة أمام باريس فيما يملك ممثل العاصمة الفرنسية في رصيده 6 نقاط من انتصارين على ميلان وبروسيا وخسارة وحيدة خارج الديار أمام نيوكاسل.

أما المواجهة الثانية فتجمع نيوكاسل خارج ملعبه مع بروسيا دورتموند في معقل سيجنال أدونا بارك وهي مواجهة حاسمة للثنائي حيث يملك نيوكاسل في رصيده 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة في حين يملك ممثل البوندسليجا نفس عدد النقاط بعد فوزه الأخير في الجولة الثالثة على نيوكاسل في إنجلترا.

ومن المجموعة المعقدة السادسة إلى المجموعة الثامنة حيث يلتقي شاختار دونستيك الأوكراني مع برشلونة الإسباني في لقاء قد يكون حاسم في تأهل البارسا للدور الثاني حيث يملك في رصيده 9 نقاط في صدارة الترتيب فيما يملك شاختار 3 نقاط ولا بديل له عن الفوز من أجل المنافسة على قطع إحدى تذكرتي التأهل.

وفي منافسات نفس المجموعة يستضيف بورتو البرتغالي صاحب الـ 6 نقاط منافسه رويال البلجيكي القابع في مؤخرة المجموعة والفوز يضمن لبطل البرتغال التأهل بشكل كبير للدور ثمن النهائي رفقة تشافي ونجومه..

سباق التأهل في المجموعة الخامسة يبدو أكثر تعقيدا كحال كل فرق المجموعة حيث يلتقي أتليتكو مدريد مع سيلتك في ملعب واندا ويملك سيميوني في رصيده 5 نقاط في المركز التاني ويسعى بالطبع للفوز لعدم الدخول في حسبة برما كما حدث العام الماضي.

نفس الامر يلتقي لاتسيو الإيطالي علي ملعبه في الأولمبيكو مع فينورد روتردام الهولندي ويملك ممثل الكاليشتو الإيطالي في رصيده 4 نقاط في حين يتصدر بطل الدوري الهولندي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

وأخيرا في المجموعة السابعة تبدو الأمور محسومة تماما لبطل دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي الذي يستضيف يونج بويز السويسري في مباراة اشبه بالنزهة للهداف هالاند ورفاقه حيث يجمع المان سيتي في رصيده 9 نقاط من 3 انتصارات فيما يحتل يونج بويز المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

ولحساب نفس المجموعة يلتقي سيرفينا الصربي مع لايبزيج الألماني، ويملك الأخير في رصيده 6 نقاط، مقابل نقطة وحيدة لبطل صربيا، وتبدو الأمور أقرب إلى تأهل لايبزيج بصحبه مانشستر سيتي إلى الدور ثمن النهائي.