منظمة أكشن إيد: نصف مليون شخص شمال غزة يواجهون الموت جوعا

حذرت منظمة خيرية دولية من أن أكثر من نصف مليون شخص في شمال قطاع غزة يواجهون الموت جوعا مع انخفاض الإمدادات الغذائية "بشكل خطير".

قالت منظمة أكشن إيد، في بيان لها يوم الاثنين، إن الاستنزاف شبه الكامل لإمدادات الغذاء والمياه يعرض للخطر حياة المدنيين المحاصرين في شمال غزة والذين بالكاد نجوا من القصف المكثف لمدة شهر تقريبًا.

قالت ريهام الجعفري، منسقة المناصرة والاتصال في منظمة أكشن إيد فلسطين: تتزايد حالات الجفاف وسوء التغذية بسرعة.

وأضافت: لا يمكن للمستشفيات، التي ظلت فوق طاقتها لأسابيع متتالية، أن تقدم أي عزاء لأولئك الذين هم على حافة المجاعة مع انخفاض الإمدادات الطبية، وندرة الوقود، وإسقاط القنابل بشكل عشوائي في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك على خطى المستشفيات.