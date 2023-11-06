مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة يكشف عن شعاره وقائمة الأفلام لعام 2023.. تفاصيل

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي؛ الذي سيقام خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، عن قائمة الأفلام السعودية بالإضافة الى الأفلام الأخرى التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام، إلى جانب الأفلام التي تندرج تحت فئتي "روائع عربية" و"مسابقة البحر الأحمر"، تحت شعار "قصتك، بمهرجانك". وستعكس هذه الأفلام – بما في ذلك الأفلام الوثائقية والروائية التي تعرضها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي – مدى تميز وتنوع إبداعات صنَّاع الأفلام المخضرمين والواعدين من المنطقة.

يُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.

يتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفاءه بصناعة السينما على نطاق عالمي، وفي الوقت ذاته يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة العربية السعودية.

وتقدم الأفلام المختارة مجموعة متنوعة من الأعمال العالمية من إنتاج مواهب دولية جديدة، كالفيلم الرومانسي التاريخي "جانّ دو بارّي" – من إخراج مايوين وبطولة جوني ديب – بدعم من صندوق البحر ألأحمر الذي كان فيلم الافتتاح في مهرجان كان السينمائي.

ومن بين المخرجين المرشحين للأوسكار الذين تم اختيار عرض أفلامهم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، كوثر بن هنيّة عن فيلم "بنات ألفة"، وسيعرض ضمن فئة الروائع العربية، وأمجد الرشيد عن الفيلم الدرامي "إن شاء الله ولد"، الذي يعرض ضمن مسابقة البحر الأحمر، والمخرج ضرار خان مع أول أفلامه الذي يأتي تحت تصنيف أفلام الرعب "إن فليمز"، واماندا نيل إيو عن فيلم "خطوط النمر" و بالوجي عن فيلم "نذير شؤم".

ستقدم فئة الروائع العربية 11 فيلمًا تتميز بتنوع مواضيعها الملهمة وتعدد أنواعها، من بينها فيلم "وحشتيني" وهو أول أفلام المخرج تامر رغلي، من بطولة الفنانتين نادين لبكي وفاني اردانت، ويحكي قصة امرأة تحاول التصالح مع والدتها، كما يأتي المخرج ياسر الياسري مع فيلم "حوجن" من بطولة براء عالم ونور الخضراء. ويقدم المخرج مشعل الجاسر فيلم التشويق الكوميدي "ناقة" الذي يحكي قصة فتاة مراهقة تتوه في الصحراء لتصبح طريدة لناقة حقودة، أما المخرج فارس قدس فيقدم فيلم "أحلام العصر" الذي تدور أحداثه حول لاعب كرة قدم مشهور ومتقاعد خسر سمعته، فيجد نفسه مجبرًا على التّعاون مع ابنته لاستعادة مجده عن طريق استخدام وسائل التّواصل الاجتماعي.

ستعرض مسابقة البحر الأحمر 17 فيلماً متنوعاً، منها أفلامًا روائية ووثائقية وأفلام التحريك من جميع أنحاء آسيا وأفريقيا والعالم العربي، حيث تقدم هذه الأفلام مواهب مبتكرة في مجال صناعة السينما والسرد القصصي، كما ستُمنح الجوائز من قِبل لجنة تحكيم دولية التي يرأسها المخرج السينمائي الشهير باز لورمان.

سيتم عرض فيلم "نورة" للمخرج توفيق الزايدي – وهو أول عمل يتم تصويره بالكامل في منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية – إلى جانب فيلم "كواليس" من إخراج الثنائي عفاف بن محمود وخليل بن كيران اللذان يتناولان في الفيلم الأحداث المشوقة التي تحدث وراء كواليس فرقة رقص متنقلة. كما تقدم المخرجة فرح النابلسي أول افلامها "الأستاذ" الذي أشاد به النقاد، وتم تصويره في الضفة الغربية ولعب الفنان صالح بكري دور بطولته؛ إلى جانب ذلك، سيُعرض فيلم "ما فوق الضريح" للمخرج كريم بن صالح الذي يتناول قصة طالب جزائري يقرر العمل لدى دار جنائز، بالإضافة إلى فيلم "روكسانا" من إيران للمخرج برويز شهبازي الذي يسرد حكاية رجل يحاول تطوير نفسه من أجل الحب.

وبهذه المناسبة، صرح كلًا من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، محمد التركي، والمدير العام لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، شيفاني بانديا: "إن شعارنا لهذا العام "قصتك، بمهرجانك" يأتي من وحي الاختيارات الرائعة للأفلام التي تم إنتاجها في المنطقة – والمميزة بجمعها لأبرز خبراء وصانعي الأفلام الجدد الذين يشكّلون مثال حي على غنى المواهب التي يتم تقديمها في هذا الجزء من العالم، ونرى في عرضها بكامل تنوعها أهمية بالغة. كما نرى أن الوقت قد حان لاعتبار الأفلام وسيلة للترابط والحوار، ولإتاحة منصّة لأصوات الناس في المنطقة وخارجها لعرض تجاربهم التي ستساهم في تعزيز التفاهم والتعاطف الإنساني، ونتطلع إلى الترحيب مرةً أخرى بمجتمع السينما العالمي في جدة في دورتنا الثالثة ".

ومن جهته، علق مدير البرامج الدولية، في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كليم أفتاب، قائلًا: "تسلط مسابقة البحر الأحمر الضوء على التحديات التي تواجه العالم الحديث بسبب تغيّر المعايير المجتمعية، المتمثلة بقضايا متعلقة بالعوائل والنظام الأبوي والتعايش السلمي، وتعد هذه الأفلام التي أُنتجت في دول آسيا وأفريقيا، بما في ذلك العالم العربي، تذكيرًا ضروريا لمناقشة المسائل التي تواجه البشرية اليوم".

وبدوره، قال أنطوان خليفة، مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: "تشكل ديناميكية السينما العربية وخاصةً في المملكة العربية السعودية، دليل على ازدهار صناعة السينما في المنطقة. حيث يواجه صنّاع الأفلام العرب مجموعة من المواضيع الحساسة والجريئة، حيث ينسجون روايات تبحر في قصص عن مواضيع تدور حول الأسرة وحب الوطن وإعادة استكشاف القيم، بينما يدافعون في الوقت نفسه عن السعي وراء الحرية والتعبير والهوية، وبذلك تعكس السينما العربية بشكل متزايد واقع الحياة اليومية، كما أننا نفخر بتقديم 31 فلماً من إخراج مواهب نسائية، مما يؤكد التزامنا تجاه تمكين المرأة في قطاع السينما".

العروض الخاصة:

إلى ابني (عرض عالمي أول)

للمخرج ظافر العابدين

السعودية، الإمارات العربية المتحدة

تشهد عائلة تغييرات لم تتوقعها ستؤثر عليها إلى الأبد، وذلك عقب عودة أحد أبنائها بعد غياب دام 12 عامًا.

جانّ دو بارّي

للمخرجة مايوين

فرنسا، السعودية

تشترك المخرجة مايوين في بطولة الفيلم مع النجم جوني ديب، الذي يلعب دور الملك الفرنسي لويس الخامس عشر.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: الروائع العربية

بنات ألفة

للمخرجة: كوثر بن هنية

فرنسا، السعودية، ألمانيا، تونس

تحاول عائلة مفككة فهم ما حدث لها عندما تلتحق ابنتيهما بجماعة"داعش" الإرهابية، في فيلم رائع يمزج بين الحقيقة والخيال.

هجان

للمخرج: ابو بكر شوقي

السعودية، مصر

يخوض فارس جمال برفقة حيوانه المفضل مغامرة شيقة حين يهربان معًا عبر صحراء السّعوديّة سعيًا للبقاء على قيد الحياة.

خالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة (عرض عالمي أول)

للمخرج: جمال كتبي

السعودية

فيلم وثائقي يستكشف رحلة الفنان البحريني خالد الشيخ بعد عزوفه عن مجال السياسة للسعي وراء تعلّم الموسيقى.

أحلام العصر (عرض عالمي أول)

للمخرج: فارس قدس

السعودية

لاعب كرة قدم مشهور ومتقاعد خسر سمعته، فيجد نفسه مجبرًا على التّعاون مع ابنته لاستعادة مجده عن طريق استخدام وسائل التّواصل الاجتماعي.

ثلاثة (عرض عالمي أول)

للمخرجة: نايلة الخاجة

الإمارات العربية المتحدة، تايلاند

يصاب طبيب "مريم" بالذّهول عندما تأخذ ابنها المضطرب إلى معالج تقليديّ لطرد الأرواح الشّريرة.

حوجن (عرض عالمي أول)

للمخرج: ياسر الياسري

السعودية، الإمارات العربية المتحدة

جنيّ سحريّ يجد نفسه مفتونًا بعائلة بشريّة تعيش معه في المنزل، لكنّها لا تستطيع رؤيته. هذا الفيلم مبنيّ على رواية "إبراهيم عبّاس" الشّهيرة.

وحشتيني

للمخرج: تامر رغلي

فرنسا، سويسرا، مصر

تشكل نادين لبكي وفاني أردانت فريق الأحلام في هذه القصّة الحميمة الّتي تدور حول امرأة مصريّة تحاول التّصالح مع والدتها.

ناقة

للمخرج: مشعل الجاسر

السعودية

تخرج "سارة" سرًا من المنزل فتتقطع بها السبل وسط كثبان الرياض الصحراوية، فتجد نفسها طريدةً لناقة حاقدة بعدما تتسبب خطأً منها في أذية صغيرها.

شماريخ (عرض عالمي أول)

للمخرج: عمرو سلامة

مصر

فيلم مشوّق عن قاتل مأجور يهرب مع امرأة، والتي كان من المفترض أن يقتلها.

أمس بعد بكرة (عرض عالمي أول)

للمخرج: عبد الغني الصائغ

السعودية

يجد شقيقان باباً قديماً يعيدهما بالزمن إلى الماضي لوقت كان والدهما المتوفي على قيد الحياة، لكن وفي محاولاتهما للتواصل معه، يعلقون في الماضي.

أنف وثلاث عيون (عرض عالمي أول)

للمخرج: أمير رمسيس

مصر، الإمارات العربية المتحدة

يلجأ جرّاح تجميليّ مشهور إلى طبيبة نفسيّة ليتخلّص من علاقة تسيطر على كيانه مع امرأة تصغره بسبعة عشر عامًا، وأثناء محاولاته لمعرفة سرّ ارتباطه بهذه المرأة، يبدأ رحلته في استكشاف ذاته.

أنا الاتحاد (عرض عالمي أول)

للمخرج: حمزة طرزان

يروي رجل مسن لشاب صغير قصة تأسيس نادي الاتحاد وكل العقبات التي واجهت هذا التأسيس.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: مسابقة البحر الأحمر

إن شاء الله ولد

للمخرج: أمجد الرشيد

الأردن، السعودية، مصر، فرنسا، قطر

بعد الوفاة المفاجئة لزوجها، يتعيّن على "نوال" إنقاذ ابنتها ومنزلها في مجتمع يرى في وجود الابن الذكر أفضلية.

وراء الجبال

للمخرج محمد بن عطية

تونس، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، السعودية، قطر

هل يستطيع رفيق الطيران حقًا؟! هو يعتقد ذلك، ويريد لابنه أن يصدّق ذلك أيضًا في فيلم مشوق وساحر يطرح الكثير من التساؤلات.

نورة (عرض عالمي أول)

للمخرج توفيق الزايدي

السعودية

تجد فتاة تعيش في قرية نائية نفسها في صراع داخلي بعد وصول المدرس الجديد إلى القرية.

إخفاء صدام حسين

للمخرج هالكوت مصطفى

النرويج، العراق

مزارع عراقيّ يعمل على إخفاء صدّام حسين عن العائلة والأصدقاء، وعن 150 ألف جنديّ أمريكيّ.

كواليس

للمخرجان: عفاف بن محمود وخليل بن كيران

المغرب، تونس، بلجيكا، فرنسا، قطر، النرويج، السعودية

مزيج بين جمال الفن وواقع الحياة في عرض مثير يجسد التّوتّرات التي تحدث وراء كواليس فرقة رقص مبتكرة.

الأستاذ

للمخرجة: فرح نابلسي

المملكة المتحدة، فلسطين، قطر

يكافح مدرّس في مدرسة فلسطينيّة للتّوفيق بين التزامه المحفوف بالمخاطر للمقاومة السّياسيّة، ودعمه العاطفيّ لأحد الطلّاب، وفرصه للعثور على الحب مع عاملة متطوّعة.

دلما (عرض عالمي أول)

للمخرج: حميد السويدي

الإمارات العربية المتحدة

تصبح "دانا" شخصيّة مكروهة لأنّها حوّلت منزل والدها في جزيرة دلما الهادئة إلى منزلٍ للضّيافة.

مندوب الليل

للمخرج: علي الكلثمي

السعودية

يروي قصة سائق يعمل في تطبيق لتوصيل الطلبات في مدينة الرياض، وفي محاولة يائسة منه لكسب المزيد من المال لتغطية نفقات والده الطبّية، يتورّط في مغامرات غير مشروعة لتحقيق ذلك.

ما فوق الضريح

للمخرج: كريم بن صالح

الجزائر، فرنسا

يكتشف طالب جزائريّ شابّ في فرنسا ذاته الحقيقيّة عندما يحصل على وظيفة في دار جنائز.

عزيزتي جاسي

للمخرج: تارسم سينغ داندوار

الهند

قصّة حب حيّة وعاطفيّة خالدة مستوحاة من أصالة منطقة البنجاب، يرويها أحد أكثر المخرجين الهنود روعةً.

إن فليمز

للمخرج: ضرار خان

باكستان، كندا

تعيش مريم وأمها محاصرتين بين قوانين الميراث الذّكوريّة، فتتعلمان أن الرعب لا يأتي من الخيال، بل من جنون الحياة اليوميّة.

الفريد من نوعه (عرض عالمي أول)

للمخرج: ايرام بارفين بلال

باكستان، الولايات المتحدة الأمريكية

أرملة باكستانيّة تصبح حديث الإنترنت بين ليلة وضحاها، عندما تتسرّب آراؤها غير الخاضعة للرّقابة على وسائل التّواصل الاجتماعيّ.

الأحد

للمخرج: شكير خوليكوف

أوزبكستان

زوجان مسنان يجدان نفسيهما مجبران على قبول تغييرات لأجل أبنائهما، فيلم شاعري يصور حكاية عائلة تأثرت بعوامل الزمن.

خطوط النمر

للمخرجة: أماندا نيل ايو

ماليزيا، تايوان، سنغافورة، فرنسا، ألمانيا، هولندا، إندونيسيا، قطر

"زفان" فتاة تبلغ 11 عامًا تعيش حياة سعيدة حتى يبدأ جسدها بالتحول لتطرأ عليه تغيرات مرعبة، فهل ستتعلم تقبلها؟

روكسانا

للمخرج: برويز شهبازى

إيران

"فريد" هو رجل من جيل تصعب عليه مغادرة المنزل. عندما يلتقي "روكسانا" المرحة والطّموحة، يعتقد أنّه وجد فرصة جديدة للحياة. ولكن، إلى أيّ مدى يمكن أن يكون مخطئًا؟

نذير شؤم

للمخرج: بالوجي

بلجيكا، هولندا، جمهورية الكونغو الديمقراطية

بعد سنوات من العيش في بلجيكيا، يعود الشاب "كوفي" إلى موطنه جمهوريّة الكونغو الدّيمقراطيّة ليواجه تعقيدات عائلته وثقافتها.

الشرّ لا وجود له

للمخرج: ريوسوكي هاماغوتشي

يروي الفيلم قصة كفاح القرويّين اليابانيّين من أجل حماية بيئتهم، كما يظهر كيف يمكن للحيوانات الهادئة في الظّاهر - وحتّى البشر- أن تتحوّل إلى وحوش.