الاتحاد الأوروبي: لا ينبغي لحماس أو إسرائيل حكم غزة في المستقبل

قال الاتحاد الأوروبي إن غزة قد تصبح محمية دولية بعد الحرب، مضيفا أنه لا ينبغي لحركة حماس الفلسطينية أو إسرائيل أن تحكم هناك مرة أخرى.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الاثنين، بعد الحروب السابقة في غزة، بدأت حماس على الفور في إعادة بناء ترسانتها والاستعداد للصراع المقبل.

ولم يعد هذا هو الحال بعد الآن. تجري مناقشة أفكار مختلفة حول كيفية ضمان ذلك، بما في ذلك قوة سلام دولية تحت تفويض من الأمم المتحدة.

وأضافت: لا يمكن أن يكون هناك وجود أمني إسرائيلي طويل الأمد في غزة. غزة جزء أساسي من أي دولة فلسطينية مستقبلية.

وأضافت "التهجير القسري للفلسطينيين من غزة لن يكون إلا وصفة لمزيد من عدم الاستقرار الإقليمي". تحدثت فون دير لاين في الاجتماع السنوي لسفراء الاتحاد الأوروبي في الخارج في بروكسل.

ووعدت فون دير لاين بتقديم 25 مليون يورو إضافية من المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى غزة، لكن النيران الإسرائيلية تمنع الغالبية العظمى من المساعدات الأجنبية من الدخول. كما قتلت القنابل الإسرائيلية أكثر من 60 من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في غزة.

وقالت فون دير لاين: "الممر البحري من قبرص سيضمن تدفقًا مستدامًا ومنظمًا وقويًا للمساعدات". ووصفت حماس بأنها "شر محض" لكنها امتنعت عن انتقاد إسرائيل.

كما أشادت بـ "اتفاقيات إبراهيم" وهي مبادرة قادتها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، ووصفتها بأنها "تقارب تاريخي" "يمكن ويجب أن يستمر.