الوزراء : 7 آلاف منفذ ثابت ومتحرك ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تعمل على المحاور الداخلية وتوفير السلع الأساسية للمواطن المصرية رغم الأزمة والحرب التي تمر بها المنطقة، وهدف مبادرة خفض الأسعار هو احتواء تضخم الأسعار في السلع الأساسية.

وأضاف "الخشن"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المبادرة حققت الكثير من مستهدفاتها، حيث تعمل على محورين، المحور الأول يتمثل في توفير أكبر قدر من العرض للمجموعات السلعية محل المبادرة، وذلك في المجمعات الاستهلاكية وشوادر المحافظات البالغ عددها 7 آلاف منفذ ثابت ومتحرك بجانب 3 آلاف سلسلة تجارية تطبق المبادرة.

وأشار إلى أن المحور الثاني يتمثل في مجموعة الإجراءات التي اتخذتها لخفض التكلفة، من خلال الإعفاءات الجمركية التي قدمتها الدولة على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالسلع المستهدفة، وسرعة الإفراج الجمركي عن أي مكونات تتعلق بهذه السلع، وتوفير المكون الدولاري.

ولفت أن هناك آلية لتوفير المكون الدولاري من خلال تقدم الشركات التي ترغب في الاستيراد بأي مكونات تتعلق بهذه المجموعات السلعية، البنك المركزي يوفر المكون الدولاري لهذا، وهذا شق هام في هذا الأمر.