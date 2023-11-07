فنانون يسحبون أعمالهم من المعرض الوطني الأمريكي احتجاجًا على تمويل إسرائيل ضد غزة

قام الفنانان نيكولاس غالانين (لينغيت/يونانغاكس) وميريت جونسون بسحب عمل من معرض للفن الأمريكي الأصلي المعاصر في المعرض الوطني للفنون (NGA) في واشنطن العاصمة، احتجاجًا على المساعدات العسكرية التي تقدمها الحكومة الأمريكية لإسرائيل.

وقال متحدث باسم NGA لصحيفة الفن الامريكية إن المتحف الآن بصدد إزالة العمل.

ونُشر إعلان الفنانين في 3 نوفمبر، بعد يوم واحد من إقرار مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون من شأنه تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار (من غير المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون).

وتأتي حزمة المساعدات الأمريكية بعد أن شنت إسرائيل حملة قصف وغزو بري لقطاع غزة – حيث قُتل أكثر من 9700 شخص، وفقًا لأرقام وزارة الصحة في غزة التي استشهدت بها بي بي سي نيوز – ردًا على هجوم حماس الإرهابي في إسرائيل. في 7 أكتوبر، حيث قُتل حوالي 1400 شخص واحتُجز حوالي 220 كرهائن.

وكتب غالانين وجونسون في بيانهما المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “من المؤسف للغاية أننا يجب أن نطلب إزالة عملنا من [NGA] بسبب تمويل الحكومة الأمريكية للهجوم العسكري الإسرائيلي والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”. “إننا ندعو الحكومة الفيدرالية إلى المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وقطع المساعدات العسكرية لإسرائيل، ورفع الحصار عن غزة”.

وكتب الفنانون أيضًا: 'نحن ممتنون لسميث ولوكالة NGA لدعم المعرض والنشر.

واضافوا “العمل الذي ساهمنا به هو تأمل في البقاء، ومقاومة الاستعمار، وأهمية الاستمرارية والارتباط بالأرض. إن العمل الذي نقوم به كفنانين لا ينتهي في الاستوديو أو مع تصريحات فنانينا، بل يمتد إلى العالم”

وفي عام 2019، كان جالانين واحدًا من ثمانية فنانين طلبوا إزالة أعمالهم من بينالي ويتني لذلك العام وسط دعوات لإقالة نائب رئيس متحف ويتني السابق، وارن كاندرز، من مجلس الأمناء، وسط احتجاجات ضد تورطه في بيع الأعمال الفنية. الأسلحة. وبعد استقالة كاندرز في الأسبوع التالي، ألغى الفنانون طلباتهم.