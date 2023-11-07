تصفيات كأس الاتحاد الآسيوي.. الرفاع البحريني يهزم العربي الكويتي 2-1

فاز نادي الرفاع البحريني، على نادي العربي الكويتي، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة لتصفيات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالعاصمة البحرينية المنامة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الفريق البحريني سجل هدفه الأول في المباراة -التي أقيمت على ملعب استاد (مدينة خليفة) الرياضية- في الشوط الأول، لينتهي بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني، أحرز (الرفاع) هدفا ثانيا، فيما سجل (العربي) هدفا، لتنتهي المباراة بنتيجة (2 - 1) لصالح النادي البحريني.

وبتلك النتيجة، تراجع (العربي) إلى المركز الثالث برصيد أربع نقاط، في حين تصدر (الرفاع) المجموعة بـ10 نقاط، يليه في المركز الثاني (الزوراء) العراقي بـ7 نقاط، والأخير (النجمة) اللبناني بنقطة واحدة.