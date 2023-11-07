8.6 مليار دولار|أحمد رفعت: التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية غير مسبوق

قال أحمد رفعت، الكاتب الصحفي، إن العلاقات المصرية الإفريقية في الفترة قبل عام 2014 كانت في حالة تيبس كامل، متابعًا أن العلاقات بين مصر ودولة جنوب السودان شهدت تطورًا كبيرًا كباقي العلاقات مع الدول الإفريقية الأخرى.



ولفت “رفعت” خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح ”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية وصل لـ 8.6 مليار دولار في عام 2022، و5.2 صادرات مصرية لدول القارة.



وتابع أن جزءا من هذه العملية هي دولة جنوب السودان وهي دولة حديثة العهد، تم استقلالها 2011، وتوجد على مساحة 644 ألف كيلو متر وتتكون من 11.5 مليون نسمة.