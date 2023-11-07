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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أزهق روحي شخصين.. سقوط هارب من حكمين بالإعدام في العجوزة

صدى البلد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي هارب من أحكام قضائية بالإعدام في جريمتي قتل حال وجوده بدائرة قسم شرطة العجوزة.

 

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة مفادها تواجد عاطل مطلوب لتنفيذ حكمين بالإعدام في قضيتين قتل، وكذا مطلوب لتنفيذ حكم بالسجن سنتين في قضية قتل أفضي إلي الموت، بدائرة القسم.

 

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حكمين بالإعدام العجوزه مديرية امن الجيزة قسم شرطة العجوزة هارب

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