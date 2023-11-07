الأونروا: 70 % من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا ان 70 % من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين في ظل القصف الإسرائيلي المكثف علي القطاع.

في سياق متصل؛ قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الكابوس الذي يشهده قطاع غزة هو أكثر من كونة أزمة إنسانية لأنه "أزمة للإنسانية"، مشيرا الي إن تصعيد الصراع هز العالم والمنطقة، والأهم من ذلك دمر الكثير من الأرواح البريئة، مجددا الدعوة للوقف الإنساني لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

وفي تصريحات له؛ ذكر أنطونيو غوتيريش إطلاق الأمم المتحدة وشركائها نداء إنسانيا بقيمة 1.2 مليار دولار لمساعدة 2.7 مليون شخص يشملون جميع سكان قطاع غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأشار الأمين العام إلى دخول بعض المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة من مصر عبر معبر رفح. ولكنه شدد على أن معبر رفح وحده ليس مزودا بالقدرات اللازمة لمرور شاحنات الإغاثة على النطاق المطلوب.

وقال إن ما يزيد قليلا عن 400 شاحنة عبرت إلى غزة خلال الأسبوعين الماضيين، بالمقارنة بخمسمائة شاحنة كانت تدخل القطاع يوميا قبل الصراع الحالي.

وأشار إلى أن تلك الشاحنات التي عبرت إلى القطاع مؤخرا لم تنقل الوقود الذي يحتاجه القطاع بشدة.