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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 10 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 35 سفينة.

وأوضح البيان أن بلغت حركة الصادر من البضائع العامة بلغ 25044 طنا، تشمل 621 طن يوريا و3500 طن كسب صويا و4077 طن جبس معبأ و7771 طن كلينكر و2018 طن أسمنت معبأ و3861 طن رمل و900 طن ملح معبأ و1100 طن علف بنجر و1196 طن بضائع متنوعة.

وذكر البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 23261 طنا، تشمل 6007 طن خردة و981 طن خشب زان و2509 أطنان فول و159 طن حديد و2738 طن أبلاكاش و470 طن ذرة و10397 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 190 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 189 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5930 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 72362 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 423319 طنًا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2525 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، و1 قطار، بعد أن شحن 25 حاوية 40 قدما متجه إلى العين السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4642 شاحنة.

دمياط البضائع العامة الشاحنات الحبوب والغلال الحاويات بضائع متنوعة المركز الاعلامي ترانزيت

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