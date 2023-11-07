العثور على جثة بالظهير الصحراوى في التجمع الأول | الأمن يكشف اللغز

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ثلاثة أشخاص لقيامهم بسرقة الزوايا الحديدية من برج كهرباء ووفاة زميلهم حال مشاركتهم في إرتكاب الواقعة .

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بالعثور على شخص متوفى بالظهير الصحراوى بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص أمكن تحديد المتوفى وهو عامل ، مقيم بمحافظة الفيوم ، وتبين أنه بتاريخ الواقعة توجه المتوفى بصحبة 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول لسرقة بعــض الزوايا الحديدية من برج كهرباء كائن بمنطقة العثور ، وتم ضبطهم .

وقرروا بأنه حال قيامهم بإرتكاب واقعة سرقة الزوايا الحديدية بأسلوب "الفك" وإعتلاء المتوفى للبرج وإقترابه من خط سير التيار الكهربائى صعقه التيار ، مما أدى لسقوطه أرضاً ووفاته فى الحال ، ولاذوا بالفرار وتخلصوا من بطاقة تحقيق شخصية المتوفى للحيلولة دون تحديد هويته وضبطهم ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.