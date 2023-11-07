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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير النقل: الكرة الآن في ملعب المصدرين لزيادة حجم الصادرات للخارج

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن شعار المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 هذا العام هو توطين صناعة النقل في مصر، ولكن هناك العديد من الموضوعات المهمة أيضا، وهي تشجيع التجارة المصرية والتصدير للخارج.

جاء ذلك خلال  فعاليات اليوم الثالث لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.

وقال الوزير أن وزارة النقل معنية بالتنسيق مع شركات مراكب وتأهيل الموانئ وتسهيل شحن البضائع للخارج، مشيراً إلى أن “الوزارة حققت ذلك بالفعل وأكثر، ومن خلال توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات نسقنا بين ميناء دمياط وميناء تريستا في إيطاليا لتسهيل التصدير، خاصة الحاصلات الزراعية”.

وأوضح أن معظم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، لذلك كان يجب أن يتم نقلها بجودة عالية لتصل بسلام دون تلفيات من خلال خط الرورو، وهي مراكب سريعة مجهزة بثلاجات وأماكن تخزين.

وأضاف: "سهلنا التوقيع بين شركة مصرية ونظيرتها الإيطالية، حتى تكون الدولة مساعدة وميسرة لنجاح الأمر، ولتنجح التجربة أكثر تم الاتفاق بين الدولة ممثلة في الجمارك المصرية وسفير إيطاليا حتى لا تحدث مشكلة من حيث أنظمة الجمارك.

ولفت إلى أنه لتسهيل نقل الحافلات التي تنقل الإنتاج من مصر إلى إيطاليا والعكس، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي لانضمام مصر إلى اتفاقية فينا 98، لحل أزمة دخول الشاحنات الإيطالية إلى مصر بسبب اللوحات المعدنية وغيرها. 

وشدد على أن الكرة الآن في ملعب المنتجين والمصدرين لدعم الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات.

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