تبدأ بـ 31 جنيها.. أسعار السجائر بعد الزيادة الأخيرة

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن أسعار السجائر اليوم بعد زيادتها علي جميع أنواع السجائر والتبغ السائل والمسخن.

وبدأ من اليوم الثلاثاء، تطبيق أسعار السجائر الجديدة، بعد الزيادة بمختلف أنواعها، وفقًا لما أعلنته شركة فيليب موريس، إذ أعلنت الشركة عن قائمة أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة والتبغ المسخن.

أسعار السجائر الجديدة اليوم

وفيما يلي ينشر موقع “صدى البلد” قائمة أسعار السجائر بعد الزيادة الطفيفة، حيث كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر، موضحا أن هناك زيادة تقدر بـ50 قرشا على علبة السجائر كليوباترا وأخواتها، و50 قرشا على الفئة الوسطى والفئة العليا.

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة المتوقعة علي حسب فئاتهم

سعر علبة السجائر الفئة الدنيا مثل كليوباترا وأخواتها لن يتخطى الـ31 جنيها. سجائر الفئة الوسطى مثل «إل إم» وأخواتها لن تزيد على 43 جنيها. سجائر الفئة العليا «المارلبورو» فستكون بين 55- 60 جنيها فقط.

أسعار السجائر في السوق حاليا، وقد تكون زيادة كبيرة عن السعر الفعلي الذي يخرج من الشركة نتيجة احتكار بعض التجار:

- عبلة السجائر مارلبورو الأبيض حوالي 75 جنيها. - عبلة السجائر مارلبورو الأحمر حوالي 75 جنيها. - عبلة السجائر ميريت حوالي 75 جنيها. - علبة السجائر كليوباترا حوالي 48 جنيها. - علبة السجائر كليوباترا بوكس حوالي 50 جنيها. - عبلة السجائر إل إم الأزرق حوالي 60 جنيها. - عبلة السجائر إل إم الأحمر حوالي 60 جنيها.

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الرسمية المعلنة من الشركة الشرقية للدخان قبل الزيادة:

- كليوباترا بلاك: 24 جنيها. - ماتوسيان سوبر: 24 جنيها. - فايسروي /بال مال: 23 جنيها. - بوكس «10»: 15 جنيها. - كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها. - كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها. - مونديال سويتش «منتول- بلوبيري»: 24 جنيها.

أسعار السجائر الجديدة

وبدأت الحكومة رسميا في زيادة ضريبة القيمة المضافة، التي من شأنها زيادة أسعار السجائر، بعد تطبيق ضريبة الجدول التي أقرها مجلس النواب بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

ضريبة السجائر بعد تصديق الرئيس السيسي

ونص القانون بعد تعديل مواده المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، والتي أقرت وصدق عليها الرئيس السيسي، على أنه تزداد ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها، وكذلك التبغ بنوعيه "التبغ المسخن والتبغ السائل" بمقدار 50 قرشًا.

وتبلغ قيمة الضريبة على السجائر المحلية، التي لا يزيد سعرها عن 31 جنيها نحو 4.5 جنيه، بينما تبلغ قيمة الضريبة على السجائر المحلية والمستوردة التي تزيد سعرها عن 31 جنيها وحتى 45 جنيها، نحو 7 جنيهات.

سجائر مستوردة

وتبلغ ضريبة الجدول على السجائر المحلية أو المستوردة التي يزيد سعرها عن 45 جنيها نحو 7.5 جنيه، حيث تأتي هذه الشرائح الثلاث في منتجات السجائر، والتي حددها القانون، بعد زيادة الضريبة عليها 50 قرشًا بشكل رسمي.