جولد بيليون: الذهب يتراجع عالمياً لأدنى مستوى في أسبوعين

سجلت أسعار الذهب عالمياً انخفاضا إلى أدنى مستوى في أسبوعين في ظل تعافي مستويات الدولار وتراجع الطلب على الملاذ الآمن.

يأتي هذا في ظل ترقب الأسواق للعديد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي، إلى جانب حديث رئيس البنك جيروم باول يومي الأربعاء والخميس، وما قد ينتج عن هذا من تغير في الأسواق.

وانخفض الذهب الفوري خلال تداولات اليوم، الثلاثاء، بنسبة 0.6% منخفضاً بمقدار 11 دولارا ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 1964 دولارا للأونصة، ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1966 دولارا للأونصة.

ووسع الذهب من خسائره لليوم الثاني على التوالي في ظل تعافي مستويات الدولار الأمريكي، الأمر الذي ضغط بالسلب على أسعار السلع، وعلى رأسها الذهب في ظل العلاقة العكسية مع الدولار.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفع خلال تداولات اليوم بنسبة 0.3%، واستطاع العودة إلى التداول فوق المستوى 105، وذلك بعد تصريحات عضو البنك الفيدرالي نيل كشكاري يوم أمس الذي أشار إلى أنه غير مقتنع أن ارتفاع أسعار الفائدة قد وصل إلى نهايته.

وأشار كشكاري إلى أن الفيدرالي لديه المزيد من العمل للقيام به ومن المبكر الإعلان عن السيطرة على التضخم، خاصة أن لديه بعض القلق من أن بعض المؤشرات تظهر أن التضخم قد يعاود الارتفاع مجدداً.

تأتي تصريحات عضو الفيدرالي قبل حديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول يومي الخميس والجمعة، والذي سيساهم في توضيح الغموض الذي أصاب الأسواق بخصوص السياسة النقدية عقب اجتماع البنك الفيدرالي خلال الأسبوع الماضي.

البنك الفيدرالي ثبت الفائدة عند نطاق 5.25% - 5.50%، وأشار إلى استمرار السياسة النقدية المتشددة ولكن لهجة البنك كانت تحتوي على مزيد من الحذر، الأمر الذي دفع الأسواق إلى التسعير أن دورة رفع الفائدة قد انتهى، الأمر الذي دفع الدولار إلى الانخفاض وتسجيله أدنى مستوى منذ 6 أسابيع وفقا لمؤشر الدولار.

تصريحات عضو الفيدرالي يوم أمس، الاثنين، أعادت الدولار إلى التعافي والعمل على تقليص خسائره السابقة، الأمر الذي أثر بالسلب على أسعار الذهب، خاصة مع توقف عوائد السندات لأجل 10 سنوات عن الهبوط أيضاً، وفق تحليل جولد بيليون.

وفشل الذهب في الاستفادة من التراجع الأخير في مستويات الدولار بسبب فقدان الدعم من الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، فالأسواق شعرت بالاطمئنان من عدم توسع الحرب في الشرق الأوسط خارج قطاع غزة، الأمر الذي دفعهم إلى البحث عن استثمارات المخاطر المرتفعة وعلى رأسها الأسهم الأمريكية.

خلال اليومين القادمين، هناك مزادات لسندات الخزانة الأمريكية، وإذا رأينا تراجعا في الطلب على السندات فقد يؤدي هذا إلى ضغوط لرفع عوائد السندات، وهو الأمر السلبي على أسعار الذهب الذي من المتوقع أن توسع من خسائرها وتستهدف المستوى 1950 دولارا للأونصة.

الصين تعد أكبر مستهلك للذهب في العالم والتوقعات الحالية لتحسن معدلات النمو قد تنعكس بشكل إيجابي على توقعات طلب الصين على الذهب.

في تقرير صدر عن وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، أعلنت عن ارتفاع انتاج الصين من الذهب خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 0.47% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل الإنتاج إلى 271.248 طن ذهب وفق البيانات الصادرة عن جمعية الذهب الصينية.

بينما بلغ استهلاك الصين من الذهب منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر إلى 835.07 طن ذهب بزيادة بنسبة 7.21% على أساس سنوي، حيث ارتفع استهلاك المشغولات الذهبية بنسبة 5.72% على أساس سنوي لتصل إلى 552.04 طن، وارتفاع استهلاك الصين من السبائك والعملات الذهبية بنسبة 15.98% على أساس سنوي إلى 222.37 طن.

من جهة أخرى، شهد الربع الثالث أيضًا تدفقات كبيرة في حيازات الصناديق الاستثمارية الصينية المدعومة بالذهب، حيث أضافت حيازات الصناديق في الصين 9.53 طن ذهب، ليصل إجمالي حيازات صناديق الذهب المتداولة في السوق الصينية إلى حوالي 59.69 طن بنهاية سبتمبر.