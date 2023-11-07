عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التبخير.. استشاري أمراض الذكورة يكشف أفضل الطرق لعلاج احتقان البروستاتا

الدكتور صلاح زيدان،
الدكتور صلاح زيدان، استشاري أمراض الذكورة

أكد الدكتور صلاح زيدان، استشاري أمراض الذكورة، أن  البروستاتا من الأمراض التي تصيب الشباب وكبار السن، مشيرا إلى أن البروستاتا هي آخر جزء في الجهاز البولي، وعندما يحدث تضخم في البروستاتا تضغط على مجرى البول.

وقال صلاح زيدان، خلال لقاء له لبرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “شاهيناز جاويش”، إن أفضل التقنيات والعلاج الذي يتم هو “تبخير البروستاتا سواء بالبلازما أو الليزر، وهي عملية لا تستغرق سوى ساعة على الأكثر”.

وتابع استشاري أمراض الذكورة، أن التهاب أو احتقان البروستاتا يصيب الشباب، ويمكن أن يتم العلاج الدوائي لبعض الحالات.

البروستاتا مراض الذكورة تضخم في البروستاتا احتقان البروستاتا العلاج الدوائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

ترشيحاتنا

غيبوبة ونزيف بالمخ| كواليس إصابة العامري فاروق بوعكة صحية.. سقط خلال اجتماع مكتب الأهلي

عزل زيلينسكي.. تحذير أمريكي عاجل من الإطاحة بالرئيس الأوكراني بعد قرارات كارثية

وزير الخارجية الإسرائيلي يصطحب أهالي الأسرى إلى البرلمان الأوروبي

أين المنظمات الدولية؟.. روسيا ترد على التصريحات الإسرائيلية بشأن ضرب غزة بالنووي

تجهيز عدد من شاحنات المساعدات تمهيدا لدخولها غزة.. فيديو

قائد القوات الجوية الألمانية عن تبرعه بالدم لإسرائيل: شرف لي| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس هندية.. نوال الكويتية تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

احذر تناول المشروبات الغازية إن كنت مصابا بهذه الأمراض

أنا قوي.. فيديو مؤثر لأطفال من غزة يرون كيف تبدلت حياتهم وعائلتهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

فيديو

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

أوقفوا جنون إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير بسبب غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ