التبخير.. استشاري أمراض الذكورة يكشف أفضل الطرق لعلاج احتقان البروستاتا

أكد الدكتور صلاح زيدان، استشاري أمراض الذكورة، أن البروستاتا من الأمراض التي تصيب الشباب وكبار السن، مشيرا إلى أن البروستاتا هي آخر جزء في الجهاز البولي، وعندما يحدث تضخم في البروستاتا تضغط على مجرى البول.

وقال صلاح زيدان، خلال لقاء له لبرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “شاهيناز جاويش”، إن أفضل التقنيات والعلاج الذي يتم هو “تبخير البروستاتا سواء بالبلازما أو الليزر، وهي عملية لا تستغرق سوى ساعة على الأكثر”.

وتابع استشاري أمراض الذكورة، أن التهاب أو احتقان البروستاتا يصيب الشباب، ويمكن أن يتم العلاج الدوائي لبعض الحالات.