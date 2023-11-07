البنك الأوروبي للتعمير والتنمية: لدينا هدف كبير لتنمية الصناعة في مصر

اكد هايك هارمجرات ،مدير عام منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي للتعمير والتنمية، ان الاستثمار فى البنية التحتية مهم للغاية لنا، وهناك بعض التحديات ويتم حلها، و نعلم ان هناك امور كثيرة من التقدم فى وسائل النقل لتقديم وسائل بسعر ارخص.

جاء ذلك خلال جلسة توطين صناعة وسائل النقل في مصر، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .

واشارت ان البنك ليس مجرد شريك في المشروعات مع مصر ولكنه مستثمر ونعمل من أجل تنمية البنية التحتية ولدينا هدف كبير لتنميه الصناعه في مصر.

واشارت الي ان هناك العديد من التحديات في التوطين، وان يكون لدينا بعض التفكير في المرحلة التي نريد ان نصل اليها في ملف التوطين، لان الاستثمار في هذا الملف طويل المدي ويجي ان يكون هناك الكثير من المناطق الصناعية والموانئ الجافة.

واوضح ان هناك الكثير من الفرص من اجل التنافس التحول الي الطاقة الخضراء، ونعلم ان مصر تتجه الان للطاقه المتجدده وتستخدمها في وسائل النقل العام وهي فرصه كبيرة لاستخدام الطاقه الخضراء بمساعده القطاع الخاص، مشيرا الي ان البنك الأوروبي لإعادة الاعمار يساعد مصر في تحقيق تلك الاهداف.