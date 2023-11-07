رئيس النيابة الإدارية يفتتح فرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا والمكتب الفني بالجيزة

قام المستشار/ حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء وبصحبته كلٍ من المستشار عبدالناصر خطاب، والمستشارة/ زينب صادق، والمستشار/ أحمد عبد اللطيف، والمستشار/ عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار/ فوزي شحاتة - وكيل المكتب الفني بالجيزة، والمستشار/ محمد صلاح - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار/ محمد روبي - مدير النيابة الإدارية بأكتوبر- القسم الثاني، ولفيف من المستشارين من أعضاء النيابة، بافتتاح المقر الجديد لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا، والمكتب الفني بالجيزة، والكائن بمدينة السادس من أكتوبر.

وعقب ذلك افتتح رئيس الهيئة يصاحبهُ الوفد المرافق له، بافتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بأكتوبر القسم الثاني، والكائن بمدينة الشيخ زايد.

يأتي ذلك في إطار رؤية المستشار/ حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية؛ بما يكفل لأعضاء النيابة وموظفيها حسن سير التحقيقات وانتظام العمل، ويُيَسّر تردد المواطنين والمتعاملين على مقرات النيابة الإدارية، وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.

