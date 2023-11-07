غيبوبة ونزيف بالمخ| كواليس إصابة العامري فاروق بوعكة صحية.. سقط خلال اجتماع مكتب الأهلي

العامري فاروق يتعرض لوعكة صحية.. تعرض العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجده في مقر النادي بالجزيرة، حيث إنه سقط مغشيًا عليه ليتم نقله إلي المستشفى علي الفور.

وتساءل الجميع حول الحالة الصحية لنائب رئيس النادي الأهلي العامري فاروق، وإذا كانت إصابته شديدة الخطورة أم أنه بحالة صحية، وخصوصًا عقب خضوعه لبعض من الفحوصات طبية.

نزيف بالمخ

وبحسب المصادر، فإن العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، تعرض للإصابة بنزيف في المخ بشكل مفاجئ، مما وضعه في غيبوبة ويخضع للفحوصات الطبية في الوقت الحالي.

ومن المقرر خضوع العامري فاروق، لجراحة عاجلة خلال وقت قصير بعد إصابته بنزيف في المخ، والذي علي اثرها وقع مغشيًا عليه في مقر النادي، أثناء حضوره اجتماع المكتب التنفيذي.