أسعار السجائر الجديدة.. ماذا يحدث للجسم عند تدخينها يوميا؟

أثار خبر زيادة أسعار السجائر اهتمام عدد كبير من المصريين خلال الساعات الأخيرة، وتعد هذه فرصة لتشجيع الكثير للإقلاع عن التدخين وتجنب الأضرار الصحية والمالية.

وفقا لما جاء في موقع هيلث نعرض لكم أبرز أضرار السجائر والأمراض التي تسببها للرجال والنساء.

السرطان:

يسبب تدخين السجائر معظم أنواع سرطان الرئة، ويمكن أن يسبب السرطان في أي مكان في الجسم تقريبًا وهذا يشمل الشفاه واللسان والفم والأنف والمريء والحنجرة وصندوق الصوت والمعدة والكبد والكلى والبنكرياس والمثانة والدم وعنق الرحم والفرج والقضيب والشرج.



مشاكل التنفس وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة

التدخين هو السبب الرئيسي لمرض الانسداد الرئوي المزمن ( COPD )، وهو حالة خطيرة ومتقدمة ومعيقة تحد من تدفق الهواء في الرئتين. يؤدي تدخين السجائر النشط أيضًا إلى تفاقم الربو لدى المدخنين النشطين ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بالربو لدى المراهقين والبالغين.

أمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل الدورة الدموية

تدخين السجائر هو السبب الرئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

يزيد تدخين السجائر من خطر الإصابة بجلطات الدم، التي تمنع تدفق الدم إلى القلب أو الدماغ أو الساقين وينتهي الأمر ببعض المدخنين إلى بتر أطرافهم بسبب مشاكل الدورة الدموية الناجمة عن التدخين.

مرض السكري

يسبب تدخين السجائر مرض السكري من النوع الثاني ، مع زيادة خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 30 إلى 40٪ لدى المدخنين النشطين مقارنة بغير المدخنين وقد يؤدي تدخين السجائر إلى تفاقم بعض الحالات الصحية المرتبطة بمرض السكري من النوع الأول ، مثل أمراض الكلى.

السكري

الالتهابات

يضعف تدخين السجائر جهاز المناعة لديك، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى البكتيرية والفيروسية .

مشاكل الأسنان

يزيد تدخين السجائر من خطر الإصابة بأمراض اللثة وفقدان الأسنان وحساسية الأسنان وبمجرد إصابة الشخص بضرر في اللثة، فإن التدخين يجعل من الصعب أيضًا شفاء اللثة.

فقدان السمع

يقلل تدخين السجائر من تدفق الدم إلى الأذن الداخلية وقد يفقد المدخنون أيضًا سمعهم في وقت أبكر من غير المدخن.

فقدان الرؤية

يؤدي تدخين السجائر إلى إتلاف العين ويمكن أن يؤدي إلى الضمور البقعي، وهو السبب الرئيسي للعمى في أستراليا.

مشاكل الخصوبة

يمكن لتدخين السجائر أن يزيد من صعوبة الحمل ويؤثر على جودة الحيوانات المنوية

هشاشة العظام وانقطاع الطمث

يعتبر التدخين أحد عوامل خطر الإصابة بهشاشة العظام وعند النساء، قد يؤدي إلى انقطاع الطمث المبكر مقارنة بغير المدخنة.



أسعار السجائر بعد الزيادة



سعر علبة السجائر الفئة الدنيا مثل كليوباترا وأخواتها لن يتجاوز الـ31 جنيها.

سعر السجائر في الفئة الوسطى منها إل إم وأخواتها لن تزيد على 43 جنيها.

سجائر الفئة العليا أشهرها المارلبورو فستترواح بين 55- 60 جنيه فقط