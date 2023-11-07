السعودية تعلن تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية بسبب الأوضاع في غزة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقاً، نظرا للتطورات الحالية في غزة وذلك بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها: بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي وحرصاً على ألّا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الأفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي، فقد تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقاً.

وبلغ إجمالي تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة غزة عبر “ساهم” الـ403 ملايين ريال سعودي إثر مشاركة 569,800 مواطن حتى الآن.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في استقبال التبرعات المالية للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفقا لما نشرته جريدة “ الرياض” السعودية.

ووصل فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى القاهرة واجتمع الفريق مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة أحمد نقلي؛ وتم بحث سبل تسهيل وتسريع آليات وإجراءات نقل وإدخال المواد الإيوائية والسلال الغذائية والمواد والمستلزمات الطبية للمتضررين في قطاع غزة من خلال معبر رفح بأسرع وقت ممكن، وذلك حسب أولويات الاحتياج الإنساني، وفقا لما نشرته وكالة الانباء السعودية" واس".