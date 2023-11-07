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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أقوى بدائل منظفات المقاطعة.. خلطات منزلية للقضاء على البقع الصعبة

البقع
البقع

انتشرت حملات المقاطعة للشركات الأجنبية  بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة بعد أحداث غزة وكان من بينها منتجات إزالة البقع الصعبة 

 وتبحث الكثير من السيدات عن طرق منزلية للتخلص من البقع الصعبة وبدائل جيدة للمقاطعة 

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ووفقا لما جاء في موقع classicdrycleaner نعرض لكم طرق التخلص من البقع الصعبة على الملابس والمفروشات 



الاتساخ الشديد 

دقيقة في خليط من الماء الدافئ، ورشتين من صابون الأطباق، وملعقتين كبيرتين من الأمونيا. 

استخدمي الماء الدافئ والمبيض للملابس البيضاء.
قومى بفرك البقع الصعبة  وشطفها.
ننقعها مرة أخرى في ماء دافئ مع ربع كوب من الخل.
اشطفها مرة أخرى ثم اغسلها بالماء الساخن باستخدام منظف يحتوي على الأكسجين ومنظفك العادي.
عشب
انقع القماش في الماء البارد باستخدام عامل تنظيف يعتمد على الأكسجين أو منظف إنزيمي.
اغسل كالمعتاد، باستخدام المبيض للملابس البيضاء و إذا استمرت البقعة، كرري عملية النقع والغسل.

الأمونيا
الأمونيا


بقع الدهون والغاز والزيت


قم بتقطير الماء البارد وصابون الأطباق على البقعة. 

يتمتع صابون الأطباق بقدرات رائعة على قطع الشحوم.
افرك البقعة بلطف باستخدام فرشاة أسنان لتعمل في الصابون.
شطف وغسل بالماء الساخن.


ملاحظة: يمكن أن تشكل الملابس التي تحتوي على البنزين والزيوت والشحوم خطر الحريق في المجفف.

اغسل هذه العناصر بمفردها، وتحقق من البقع المتبقية أو روائح الغاز قبل التجفيف و اغسله مرة أخرى إذا لزم الأمر.

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