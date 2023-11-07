24 ساعة على مرحلة الخطر.. مستجدات الحالة الصحية لنائب رئيس النادي الأهلي

كشف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي ، آخر مستجدات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء عقب خضوعه لجراحة دقيقة عاجلة بالمخ.

وقال شلبي في تصريحات خاصة ، إن العامري فاروق كان يجلس معه بمكتبه في مقر النادي بالجزيرة ، وفوجئ بإغمائه بعد شعوره بصداع شديد ، فتم نقله سريعا للمستشفى وتوقفت عضلة القلب لمدة 3 دقائق تقريبا وتم عمل الاسعافات اللازمة قبل نقله لمستشفى متخصص في جراحات المخ بالسادس من اكتوبر.

وأضاف أنه خرج من العمليات منذ قليل وسيتم وضعه في الرعاية المركزة وعمل كافة الفحوصات اللازمة للاطمئنان على الوظائف الحيوية بالجسم ، وأن على الجميع الدعاء له وأن تمر الـ24 ساعة القادمة على خير لكي تمر مرحلة الخطر.

وحرص العديد من المسئولين الرياضيين والاعلاميين والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك وجميع أعضاء مجلس الأهلي وعدد كبير من محبيه، على التواجد داخل المستشفى للاطمئنان على العامري فاروق أثناء خضوعه للجراحة الدقيقة.