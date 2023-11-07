أسوان تعلن رفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط الأمطار

أعلنت غرفة عمليات محافظة أسوان، رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقي الإسعاف والإطفاء؛ تحسباً لسقوط أمطار خلال الساعات القليلة القادمة، في ظل تراكمات السحب والتي غطت مناطق مدينة (أبوسمبل) السياحية جنوبي المحافظة.



وتعرضت (أبوسمبل) مساء اليوم الثلاثاء، إلى سقوط أمطار خفيفة، مصحوبة بعاصفة ترابية، فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ؛ تحسبا لهطول المزيد من الأمطار الغزيرة، خلال الساعات القادمة، في الوقت الذي لم تتاثر فيه الحياة نظرا لسقوط الأمطار.



يذكر أن محافظ أسوان أشرف عطية، وجه - في وقت سابق - بمواصلة المرور الميدانب لمسئولي المحليات وكافة الجهات المعنية، على المواقع والمناطق المختلفة لإزالة أي تعديات، قد تشكل خطورة في حال سقوط أمطار غزيرة أو سيول، مع تشكيل لجان متخصصة لمراجعة وحصر جميع المعدات ومهمات الإغاثة وغيرها من الأجهزة والإمكانات المتاحة للوقوف على حالتها وصلاحيتها الفنية ، بالإضافة إلى الاطمئنان على إجراء أعمال الصيانة اللازمة.