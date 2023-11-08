في أحضان حسام حبيب.. شاهد أحدث ظهور لـ شيرين عبد الوهاب

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى مجموعة من الصور الجديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب من داخل إحدى المحلات التجارية.

وظهرت شيرين عبد الوهاب وهى تحتضن حسام حبيب وأرتدت تيشرت مموه وبنطلون واعتمدت فى إطلالتها على الشعر المنسدل.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

اختفت هنا الفقي ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الأتظار منذ عدة شهور، حيث كان آخر ظهور لها في مايو الماضي، وتوقفت عن نشر الفيديوهات عبر حسابها الشهير على تطبيق تيك توك، ما جعل الجهور يتساءل أين اختفت ويحاولون الاطمئنان عليها، واستغلوا الفيديوهات القديمة وقاموا بالتعليق:" اين انتي، وين اختفيتي".

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تداول عدد من المواقع العربية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة المطربة شيرين عبد الوهاب بأزمة قلبية.وعلى مدار ساعات انتشر الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة البرق، ومن جانبنا تواصلنا مع أحد المقربين من شيرين عبد الوهاب والذى أكد لنا عدم صحة هذا الخبر وأن الفنانة شيرين عبد الوهاب تتمتع بصحة جيدة وتعمل حاليا على طرح العديد من الأغاني الجديدة.

وبعد إنتشار تلك الأخبار على الفور تسارع الجمهور على سؤال ابنة شيرين وين ماما؟، طمنينا على شيرين"، ولكن ابنة شيرين لم تتفاعل على منشوراتها على توك توك منذ فترة طويلة.

قضية شيرين عبد الوهاب مع روتانا

واتهمت شركة روتانا، شيرين بعدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم عام 2019، مع الشركة لتقديم ألبومين، على أن يضم الألبوم 10 أغنيات، وتصور 2 فيديو كليب، وإحياء 3 حفلات تتولى تنظيمها الشركة.

وكان الدكتور حسام لطفي محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد كشف عن آخر تطورات الخاصة بقضية شيرين مع شركة روتانا والتى مازالت داخل اروق المحاكم.

وقال حسام لطفى فى تصريح خاص لصدى البلد: لم يتم التصالح بعد ومن المقرر أن تقام الجلسة القادمة فى 16 يوليو.

وأضاف حسام لطفى: ان القضية قد تم تأجيلها من يوم 21 مايو لجلسة مرافعة.