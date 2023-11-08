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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عار كبير.. تصرف غير متوقع من الأمير هاري وميجان

عارًا كبيرًا .. تصرف
عارًا كبيرًا .. تصرف غير متوقع من هاري وميجان

أثارت مجموعة  من التقارير الصحافية  الجدل لتأكيدها أنه لم تتم دعوة كلا من الأمير هاري وميجان أو إخطارهما بحفل ميلاد الملك تشارلز إلا أن في المقابل أفادت بعض الأنباء أنهما قد رفضا الدعوة للحضور وذلك مع اقتراب الاحتفالات بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث الـ75

على الجانب الآخر وفقا لموقع اكسبريس يبدو أن جلالة الملك سيفتقد نجله الأصغر الأمير هاري، ولا يبدو أن هناك أي بوادرللقيام بإصلاح الأمور فيما بينهما.

على الجانب الآخر من المقرر أن يقوم  الملك تشارلز بعقد حفلاً وذلك بمناسبة عيد ميلاده التاريخي والذي يوافق 14 من نوفمبر الجاري.

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وأشارت صحيفة "ديلي إكسبريس، إن الأنباء ترددت أن الأمير هاري وزوجته لن يستقلا الطائرة من ولاية كاليفورنيا حيث يقيم كلا منهما حالياً للسفر إلى المملكة والقيام بالاحتفال مع العائلة بهذه المناسبة الخاصة.


ونقلت الصحيفة عن جرانت هارولد، كبير الخدم إن قرار هاري بعدم الحضور يعد "عارًا كبيرًا". وأوضح أن دوق ساسكس يجب أن يتواصل مع والده ببطاقة عيد ميلاد أو مكالمة هاتفية

مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الامير هاري ولاية كاليفورنيا

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