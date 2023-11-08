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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الإمارات اليوم.. شكري يدعو للتحرك الجاد لوقف إطلاق النار في غزة.. قطاع الصحة بالقطاع يقترب من الانهيار لغياب الوقود.. وهاريس تبلغ إسرائيل بأهمية حماية أرواح المدنيين

صحف الإمارات
صحف الإمارات

سامح شكري يدعو إلى التحرك الجاد لوقف إطلاق النار في غزة
الصحة العالمية: مصرع أكثر من 16 من موظفي الرعاية الصحية في غزة
قطاع الصحة في غزة يقترب من الانهيار لغياب الوقود
ألمانيا تعتمد إجراءات جديدة تشدد القيود على المهاجرين
الإمارات تحذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة
زلزال بقوة 6.9 درجات يهز منطقة بحر باندا في إندونيسيا
البيت الأبيض: هاريس أبلغت رئيس إسرائيل بأهمية حماية أرواح المدنيين

 

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني.

وأبرزت صحيفة "البيان"، ما قاله وزير  الخارجية سامح شكري، أمس الثلاثاء، أن "الصدمة الإنسانية التي يستشعرها الجميع" جراء القصف الإسرائيلي المستمر للمنشآت المدنية وسياسات العقاب الجماعي من حصار وتهجير في قطاع غزة ، "تحتم على الأطراف الدولية الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية والسياسية تجاه إنهاء هذه الكارثة والتحرك الجاد لدعم وقف إطلاق النار في أقرب وقت".

ومن صحيفة "الخليج"، حذر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليرك، الثلاثاء، من أن الخدمات في قطاع غزة تقترب من «نقطة الانهيار» بدون إمدادات الوقود، مضيفاً أنه لم تكن أي من شاحنات الإغاثة التي دخلت القطاع، وعددها 569 حتى الآن، تحمل وقوداً.

فيما دعت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية إلى وقف لإطلاق النار، معتبرة أنه ضرورة «حيوية عاجلة» للفلسطينيين المعرضين للقصف الإسرائيلي منذ شهر.

ومن صحيفة "الاتحاد"، جددت الإمارات، مطالبها بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، معربةً عن بالغ الأسى تجاه الخسائر الفادحة في أرواح المدنيين جراء الحرب.

وقالت الإمارات، في بيان أمام المناقشة العامة للجنة الرابعة الشاملة للبند 49 والمعنون: وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»: «نعرب عن تقديرنا وامتناننا العميق للتضحيات التي يقدمها موظفو (الأونروا) أثناء تأدية مهامهم النبيلة في هذه الظروف الصعبة».

ونقلت صحيفة "البيان"، أن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندميير أعلن أن أكثر من 16 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لقوا حتفهم في أثناء ممارسة عملهم في غزة.

ودعا إلى رفع القيود عن الإغاثة الطبية قائلا إن بعض الأطباء يجرون عمليات جراحية، بينها عمليات بتر أطراف، دون تخدير.

وفي الشأن العالمي، ذكرت صحيفة "الخليج"، أن المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا، اتفقوا أمس الثلاثاء، على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين.

ومن صحيفة "الاتحاد"، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالاً قوته 6.9 درجات هز منطقة بحر باندا في إندونيسيا اليوم الأربعاء.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على بعد 370 كيلومتراً جنوب شرقي أمبون بإندونيسيا وعلى عمق 146 كيلومتراً.

أما "البيان"، فنقلت أن البيت الأبيض قال في بيان إن كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي أكدت في اتصال هاتفي مع رئيس إسرائيل إسحق هرتسوج الثلاثاء أهمية حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأضاف أنها أكدت كذلك ضرورة الإسراع بإيصال المساعدات إلى غزة وتحميل المستوطنين المتطرفين مسؤولية الأعمال العنيفة في الضفة الغربية المحتلة. 

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