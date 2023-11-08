حتحوت يكشف اسم المرشح لخلافة أوسوريو في الزمالك

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، اسم المرشح المحتمل للإدارة الفنية داخل نادي الزمالك.

وقال حتحوت- عبر برنامجه الماتش-: “‏شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب يدخل دائرة المرشحين لخلافة أوسوريو في الزمالك”.

وقرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، الأحد الماضي، إقالة أوسوريو المدير الفني، مع عرض الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع؛ بسبب عدم الالتزام بالضوابط التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي.

وفي سياق آخر، من المقرر أن يلتقى فريق الزمالك مع بيراميدز في السابعة من مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي بطولة كأس مصر الموسم الماضي.