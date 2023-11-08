اليوم بدء تطبيق أسعار السجائر الجديدة..اعرف التفاصيل

بدأت الحكومة اعتبارا من اليوم في تفعيل قرارها الخاص تحديد تسعيرة جبرية للسجائر ومنتجات التبغ في مصر تنفيذا لأحكام قانون التأين الصحي الشامل برقم 2 لسنة 2018 و كذلك قانون الضريبة علي القيمة المضافة وتعديلاته.

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في تصريحات خاصة: إن تسعيرة السجائر من بينها علبة سجائر بوكس ذات عبوة 10 سجائر يتم بيعها جملة بـ20 جنيها للمستهلك النهائي مقابل نصف جنيه ربح للتاجر.

ووفقا لـ " إمبابي" فإنه يتم بيع سجائر كيلوباترا عبوة 20 سيجارة من أنواع " كينج سايز، سوفت كوين، بوكس، بوسطن و بلمونت، سوبر" بـ 27 جنيها للمستهلك مقابل ربح 25 قرشا للتاجر .



ويتم بيع منتجات السجائر من عبوة 20 سيجارة لكل من مونديال أحمر و أزرق سيلفر بلوبيري و نتول، وكيلواترا بلاك ليبول، وماتوسيان سوبر" بـ 27 جنيها للمستهلك النهائي و هامش رح ربع جنيه للبائع.

كما يتم بيع سجائر ذات عبوة 20 سيجارة من نوع فايسروي و بال مال بـ 42 جنيها للمستهلك النهائي و هامش 30 قرشا للبائع.

وبالنسبة لسعر المعسل، فقد أكد " إمبابي" أن سعر معسل سلوم بوزن 0 جرام و بـ 15 جنيها للمستهلك الهائي و هامش رح نصف جنيه للتاجر، ووزن 120 جراما بـ 25 جنيها للمستهلك النهائي وهامش ح 75 قرشا للتاجر ووزن رع كيلو ـ 50 جنيها و هامش ربح 1.5 جنيه للتاجر ، أما وزن نصف كيلو ببـ 85 جنيها و هامش رح 3 جنيهات للتاجر.

وأضاف أن سعر ربع كيلو المعسل من نوع قص بنحو 55 جنيها للمستهلك النهائي وهامش ربح 1.5 جنيه للتاحر، بينما يصل سعر معسل أبو نجمة بوزن 100 جرام بـ17 جنيها و هامش رح نصف جنيه للتاجر ووزن نصف كيلو من نفس المعسل بـ 70 جنيها وهامش ربح 2 جنيه و وزن كيلو جرام واحد بقيمة 130 جنيها للمستهلك و 5 جنيهات هامش ربح للتاجر.

وأخيرا يصل سعر معسل وان فوريو بوزن ربع كيلو جرام بـ130 جنيها وهامش ربح 8 جنيهات للبائع.

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