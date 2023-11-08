منتجات دفاعية متطورة وأحدث الطائرات التجارية.. بوينج تستعرض ابتكاراتها في معرض دبي 2023

تعرض شركة بوينج منتجاتها التجارية والدفاعية الرائدة بما في ذلك مشاركة طائرتها ذات الهيكل العريض 9-777 في العرض الجوي، وذلك في معرض دبي للطيران 2023.

من المنتظر أن تقوم الشركة أيضاً بتشغيل المقاتلة من طراز بوينج F-15QA (قطر المتقدمة) وإشراكها في العرض الجوي، حيث ستكون هذه المرة الأولى على الإطلاق التي تشارك فيها المقاتلة المتطورة رقمياً والتابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية في عرضٍ جوي.

وباعتبارها الراعي الاستراتيجي لمؤتمر الفضاء 2050، ستُسلط بوينج الضوء على التزاماتها وإجراءاتها لدعم مستقبل أكثر استدامة لقطاع الطيران ودعم جهود تحقيق هدفها المتمثل بخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول العام 2050.

حول ذلك، علّق الدكتور بريندان نيلسون - رئيس شركة بوينج العالمية بالقول: "يُسعدنا أن نشارك مرةً أُخرى في معرض دبي للطيران وعرض مجموعتنا المتميزة من أبرز المنتجات والخدمات الأكثر تقدماً لعملائنا وموردينا وشركائنا ورواد القطاع الذين سيتوافدون على المعرض من جميع أنحاء العالم، حيث يتم إقامة الحدث قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي، من المهم أن نسلّط الضوء على استثماراتنا في قطاع التكنولوجيا وإجراءاتنا ومبادراتنا الأخرى التي نتخذها لتقليل البصمة الكربونية في جميع أعمالنا".

بالنسبة للتخطيط الإعلامي، ستُنظم شركة بوينج خلال معرض الطيران الفعاليات التالية:‎

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طائرات بوينج التجارية:‎

• من 13 إلى 15 نوفمبر، ستشارك بوينج طائرتها الاختبارية 777-9 ذات الهيكل العريض في العرض الجوي والعرض الثابت. تُعتبر 777-9 أكبر طائرة نفاثة بمحركين وأكثرها كفاءة في العالم، وتعتمد نظام الممر المزدوج 777 الأكثر نجاحاً، مع تقنيات متقدمة مستنبطة من طائرة بوينج 787 دريملاينر. تتسع الطائرة لـ426 راكباً، ويبلغ مداها 13,510 كيلومتر (7,295 ميل بحري).

• ستعرض شركة طيران الرياض، أحدث شركة طيران في المملكة العربية السعودية، طائرة بوينج 787-9 باللون النيلي الجديد والمستوحى من ألوان السماء عند فترة الغسق.

• تشمل طائرات بوينج التجارية الأخرى المعروضة طائرة ‎787-9‎ دريملاينر من الاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية، وطائرة 777-300ER (ذات المدى الممتد) من طيران الإمارات، وطائرة ‎787-10 ‎ دريملاينر من الخطوط السعودية، وطائرة 737 ماكس من طيران الهند إكسبريس. ‎‎

• سيُقدم دارين هولست، نائب الرئيس للتسويق التجاري لدى بوينج، في 14 نوفمبر، توقعات السوق التجارية للعام 2023 في الشرق الأوسط ونظرة عامة على المنتجات. ويُعد التقرير الذي سيتم تقديمه التحليل الأكثر شمولاً لقطاع الطيران التجاري في المنطقة.

منتجات بوينج في الدفاع والفضاء والأمن

• سيتم عرض القدرات الفائقة لطائرة بوينج المقاتلة المتقدمة F-15QA لإبراز أداء الطائرة خلال العروض الجوية.

• ستعرض بوينج جهاز محاكاة نظام تدريب الطيارين المتطور في طائرة T-7A Red Hawk، مما يمنح الزوار لمحة عن نظام التدريب الأرضي الثوري، الذي يربط أجهزة المحاكاة بطائرات التدريب الحقيقية.

• سيقوم عملاء في قطاع الدفاع من حول العالم بعرض العديد من طائرات بوينج بما في ذلك طائرات F-15E، وKC-46A Pegasus، وP-8A Poseidon، وAH-64 Apache، وCH-47F Chinook.

حلول رقمية ومستقبل الطيران التجاري

• ستعرض بوينج خدماتها لعملائها من القطاعين الحكومي والخاص بما في ذلك الحلول الرقمية، وحلول الاستدامة، والصيانة، وقطع الغيار، والتدريب.

• ستُسلط بوينج الضوء على الشراكات داخل الدولة التي توفر الدعم الميداني لمنصات دفاعها، بالإضافة إلى القدرات الرقمية التي تدعم مستقبل عمليات الطيران التجاري الفعّالة. ‎

الطيران المُستدام

• في 13 نوفمبر، ستنضم شيلا ريميس، نائب رئيس شركة بوينج للاستدامة البيئية، إلى لجنة متخصصة من رواد هذا المجال وذلك في منتدى الفضاء الجوي 2050 المقام لمناقشة جهود بوينج والشركات الأخرى في قطاع الطيران لإزالة الكربون من القطاع. ‎

• في 14 نوفمبر، سيناقش بريان موران، نائب الرئيس لسياسات وشراكات الاستدامة العالمية لشركة بوينج، وجيم هيلمان، كبير المهندسين ونائب الرئيس للاستدامة والتنقل المستقبلي، تطور نموذج تأثير المناخ "Cascade" من بوينج، وهو أداة لنمذجة البيانات وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ تجاه جهود إزالة الكربون.

الابتكار والتكنولوجيا

• تُعد شركة Aerospace Xelerated التي تقودها بوينج شريكاً استراتيجياً لمركزVista 2023 في معرض دبي للطيران، وتلعب دوراً رئيسياً في توجيه شركات تكنولوجيا الطيران الناشئة. ستقوم شركة Aerospace Xelerated بتسليط الضوء على الشركات العشر التابعة لها والمدعومة من مجلس التوازن في دولة الإمارات.

• يشارك في معرض دبي للطيران فريق بوينج للابتكار التطبيقي، والمكرس لجلب ابتكارات وتكنولوجيا الشركات الناشئة إلى منتجات وخدمات بوينج، وسبع شركات تابعة لها.