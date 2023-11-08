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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لزيادة الوافدين.. محافظ البحر الأحمر يستقبل سفيرة إستونيا لتعزيز التعاون السياحي

صورة موضوعية
صورة موضوعية

استقبل اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في لقاء رسمي عصر اليوم،  إنجريد آمر، سفيرة  إستونيا بالقاهرة. تركز اللقاء على بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين وزيادة السياح الوافدين من إستونيا إلى منتجعات البحر الأحمر.

وخلال اللقاء، رحّب محافظ البحر الأحمر بسفيرة إستونيا، معبرًا عن ترحيبه وتمنياته لها بإقامة ممتعة في مدينة الغردقة. وأكد العمق الكبير للعلاقات المصرية الإستونية، كما قدّم نظرة شاملة حول الإمكانيات السياحية الواعدة لمحافظة البحر الأحمر بما في ذلك الخطط لتنويع المنتج السياحي.

وفي سياق حوار اللقاء، أشادت السفيرة الإستونية بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مُؤكّدة التزام دولة إستونيا بتعزيز العلاقات مع مصر. وأعربت عن جهودها الحثيثة لزيادة عدد السياح القادمين من إستونيا إلى مصر، وعلى وجه الخصوص إلى مناطق البحر الأحمر.

يُذكر أن خطة محافظة البحر الأحمر تسعى إلى تطوير مجموعة واسعة من أشكال السياحة بما في ذلك التعليمية والعلاجية والرياضية والسينمائية، إلى جانب السياحة الشاطئية، مما يضيف إلى جاذبيتها العالمية. ويتضمن هذا الخطة تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية ووسائل النقل البحري والجوي، والتي تُعزز جاذبية البحر الأحمر للزوار من جميع أنحاء العالم.

 

اللقاء يُعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون السياحي بين مصر وإستونيا، وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين.

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