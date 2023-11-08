المؤتمر: زيارة رئيس المخابرات الأمريكية للقاهرة يؤكد دور مصر المحوري في حل القضية الفلسطينية

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي ، إن زيارة رئيس الوكالة المركزية للمخابرات الأمريكية لمصر ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للعالم بالدور المحوري المصري في حل القضية الفلسطينية.

وأوضح الدكتور السعيد غنيم ، في تصريحات صحفية له، أن هذه الزيارة تأكيد على دور مصر القوي والمحوري في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ، أن اللقاء بين الرئيس السيسي ورئيس المخابرات المركزية الأمريكية تأكيد على الحرص المتبادل لدعم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي، بهدف دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات.

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن تحركات الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لم تهدأ حتى تتوقف هذه المهزلة والوضع المأساوي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، علاوة على تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

ولفت النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مصر تقوم بملحمة حقيقية من أجل الضغط على إسرائيل للسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة المحاصر، والذي يواجه قصفا صاروخيا غير مسبوق منذ 7 أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "وليام بيرنز" مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.