بـ 10 آلاف جنيه بس.. شاومي نزلت تكييف جديد 1.5 حصان طارد للناموس

أعلنت شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة، الأسبوع الماضي عن إطلاق نسخة جديدة من مكيف الهواء MIJIA Natural Wind 1.5 حصان أصبح الجهاز الآن متاحًا للبيع رسميًا في الصين.

ويوفر مكيف الهواء Xiaomi الجديد تبريدًا سريعًا في 30 ثانية ومجهز بعاكس هواء بزاوية واسعة ثلاثية الأبعاد.

ويمكن تعديل مكيف الهواء Xiaomi MIJIA Natural Wind 1.5hp لتوفير هواء محيطي وهواء مظلة وهواء سجاد من بين خيارات أخرى. يمكن ضبط إمداد الهواء العلوي والسفلي القابل للتعديل بزاوية تتراوح بين 0 و 180 درجة.

شاومي نزلت تكييف جديد 1.5 حصان طارد للناموس..ب 10 آلاف جنيه فقط



يوفر الجهاز تسخينًا سريعًا في غضون 60 ثانية وتبريدًا سريعًا في نصف دقيقة إنه نموذج عالي الكفاءة وقليل الضوضاء بفضل تصميم نظام مجرى الهواء الخاص به.

كما أنه مقترن بحل تحكم إلكتروني من تطويره الخاص، يحتوي مكيف الهواء على آلية تنظيف ذاتي للحفاظ على الجهاز في أفضل حالة داخليًا وخارجيًا.

يمكن لمكيف الهواء Xiaomi MIJIA 1.5hp توفير التبريد أو التدفئة عند مستويات مختلفة من درجة الحرارة المحيطة.

يحتوي على آلية إذابة ذكية وتقنية التحكم المزدوج في درجة الحرارة والرطوبة.

يمكن دمج مكيف الهواء في نظام المنزل الذكي Xiaomi ويدعم التحكم الصوتي Xiao AI، بالإضافة إلى توافق تطبيق MIJIA.

يوفر تطبيق MIJIA أيضًا إشعارات وتذكرات ذكية حول الفلاتر المتسخة ويدعم أيضًا وحدة طارد البعوض.

السعر

يتوفر مكيف الهواء Xiaomi MIJIA Natural Wind 1.5hp من منصات البيع بالتجزئة مثل JD.com. يبلغ سعره 330 دولارًا أمريكيًا (أي ما يعادل تقريبا 10 آلاف جنيه مصري) ولكن لم تكشف Xiaomi عن أي معلومات حول توفره عالميًا لهذا الطراز حتى الآن.