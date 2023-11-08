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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على شرق مدينة خانيونس

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على شرق مدينة خانيونس في قطاع غزة.

وقبل قليل، استهدفت طائرات الاحتلال مفترق شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية أن العدوان الإسرائيلي على غزة ، انتقل إلى مرحلة جديدة تستهدف شبكة متاهة من الأنفاق تحت الأرض والتي تمتد تحت مدينة غزة والأراضي المجاورة في القطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي جوناثان كونريكوس ″هناك نشاط عسكري كبير في الجزء الشمالي من مدينة غزة، ونحن نقصف بعض المعاقل في الشاطئ، وهو معقل معروف، ونواصل القتال في جباليا، ونستهدف حماس أينما انتشرت”.

وأضاف: ”قواتنا في مواقع مختلفة تتعامل مع العدو، وأنا أتحدث عن أسلحة المشاة والمدرعات والمهندسين والمدفعية والخدمات اللوجستية والاستخبارات، التي تعمل جميعها معًا على الأرض وتحت الأرض وتذهب إلى الأماكن التي تتواجد فيها حماس”.

وذكرت البيانات الإسرائيلية أن الجيش الاحتلال يقوم ببناء مواقع حول مدينة غزة ويوفر نوافذ إخلاء محدودة للخروج منها منذ نهاية الأسبوع .

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