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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مدرب منتخب الشباب: الهدف من المشاركة في دورة شمال أفريقيا الاحتكاك بالمدارس المختلفة

وائل رياض المدير
وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب لكرة القدم

قال وائل رياض، المدير الفني لمنتخب الشباب لكرة القدم، ان ضيق الوقت؛ منع المنتخب من تواجد أكثر من المحترف قبل السفر إلى تونس؛ للمشاركة في دورة شمال إفريقيا خلال الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري، "وسنجهز لمعسكر خاص للمحترفين فقط فى مصر خلال الفترة المقبلة للحكم عليهم".


واضاف المدرب - خلال مؤتمر صحفي اليوم /الأربعاء/ - "سعيد باحتراف اللاعبين المصريين وأتمنى الاستمرارية لهم؛ وهذا الأمر سيعود بالنفع على الكرية المصرية.. أتابع أكثر من لاعب من مزدوجي الجنسية للعب مع منتخب مصر، واستدعينا كامرون اسماعيل المحترف بارسنال الانجليزى وهناك أكثر من لاعب نتابعهم عن قرب".


وتابع "لن أجامل أي لاعب في الاختيارات.. وحبي لعملي وأسمي أهم من أي شئ.. والهدف من المشاركة في دورة شمال إفريقيا هو الاحتكاك بالمدارس المختلفة وتجربة اللاعبين.. ونسافر السبت المقبل إلى تونس؛ للمشاركة في الدورة، ونفتتح المشوار بمواجهة ليبيا".


وأعرب سعادته بالعمل في منصب المدير الفنى لمنتخب الشباب وانه كان يحلم بهذا الامر".


وأردف "أمتلك خبرات كبيرة في تدريب هذه المراحل السنية، بدأت بوادي دجلة ثم المنتخب الأوليمبي والتأهل مرتين للاولمبياد.. ومنتخب الشباب يضم أسماء كبيرة فى الجهاز المعاون وجاهزون للمهمة". 


وقال: "حرص الجهاز الفنى فور تولى المهمة على حضور العديد من المباريات لمتابعة اللاعبين.. واستدعينا أكثر من 85 لاعبا خلال شهر لمتابعة اللاعبين عن قرب".


واختتم "قدمت لميكالى ، المدير الفنى للمنتخب الاولمبى، قائمة بـ 120 لاعبا، فور توليه المسئولية".
وخضع لاعبو منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض اليوم، لقياسات بدنية في المران الصباحي الذي أقيم بملعب فندق الإقامة.


وأقيم المران الصباحي للاعبين عن طريق قناع التدريب "training mask"، بأجهزة team polar system التي تستخدم لأول مرة لقياس وتحليل أداء اللاعبين بتقنية عالية ومباشرة لإصدار تقارير فنية وبدنية دقيقة عن كل لاعب.


ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من: وائل رياض مديرا فنيا ، علاء عبده مدربا عاما ، رامي عادل مدربا مساعدا ، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمي ، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال ، عادل محفوظ مديرا اداريا ، كريم فهمي محلل أداء , الدكتور هاجد هاني طبيبا ، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي ، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات .

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