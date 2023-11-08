غدًا.. توزيع جوائز "بطرس غالي" للتميز العلمي بمجالي الدراسات الإفريقية والقانون الدولي

تقوم مؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة"، غدًا الخميس، بتوزيع جوائز المؤسسة السنوية لمسابقة التميز العلمي بمجالي الدراسات الأفريقية والقانون الدولي، وكذلك أوائل الطلبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان اليوم "الأربعاء"، أن الفاعلية تقتصر على توزيع الجوائز، وذلك بعد أن تم تأجيل الحفل السنوي الكبير الذي يعقد 14 نوفمبر من كل عام، وهو يوم ميلاد الراحل الدكتور بطرس غالي، وذلك تضامنًا مع المحنة والكارثة الإنسانية التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيين نتيجة الحرب الاسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة.



وأضافت المؤسسة أن تلك الجوائز السنوية تخلد اسم الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، أحد أبرز رواد القانون الدولي وعلم السياسة على المستويين العربي والإفريقي، والذي تتلمذ على يده العديد من السياسيين والدبلوماسيين، كما تذكر الأجيال الجديدة بمسيرته الحافلة الداعية إلى السلام بالعالم.

ويقوم بتوزيع الجوائز رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ممدوح عباس، بحضور أعضاء مجلس الأمناء والهيئة الاستشارية ولجنتي التحكيم والفائزين بجوائز رسائل الدكتوراة والطلبة أوائل دفعة 2023.