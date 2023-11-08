وزير خارجية سوريا يصل الرياض للمشاركة في الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول



وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

ووفق صحيفة الوطن السورية؛ فقد كان في استقبال الوزير المقداد لدى وصوله الى مطار الملك خالد الدولي الوزير المفوض فواز العتيبي.

ويرافق الوزير المقداد وفد يتألف من بسام الصباغ نائب وزير الخارجية والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والسفير حسام الدين آلا المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الجامعة العربية والدكتور رياض عباس مدير ادارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين.

