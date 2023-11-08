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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤسسة هولندية كبرى تعتزم ضخ استثمارات قوية باقتصادية قناة السويس

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،  بيتر موليما، سفير المملكة الهولندية بالقاهرة، لارا مولر، ممثل مؤسسة Invest International الهولندية، وذلك لبحث آفاق التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما الطاقة المتجددة ومشروعات الوقود الأخضر والصناعات المكملة له في نطاق الصناعات التي تستهدف الهيئة توطينها.

 

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وفي مستهل الاجتماع، قدم وليد جمال الدين، عرضًا تقديميًا استعرض خلاله مقومات المنطقة الاقتصادية من الموانئ الستة التابعة لها بموقعها الفريد على البحرين المتوسط والأحمر وعلى جانبي قناة السويس بما يمر خلالها من نحو 12% من حركة التجارة الدولية، والمناطق الصناعية الأربعة التي تتميز بالتكامل مع الموانئ التابعة، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة والدولية، وما تسمح به هذه المقومات من النفاذية غير القابلة للمنافسة للأسواق الأوروبية والإفريقية والآسيوية على حدٍّ سواء، فضلًا عن الجاهزية الكبرى التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لمشروعات الوقود الأخضر من توافر مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، وتنافسية أسعار الطاقة، والاستثمار الضخم للهيئة في البنية التحتية والمرافق وكذا الدراسات التي تتطلبها تلك المشروعات مع أكبر بيوت الخبرة الدولية، مؤكدًا أن لدى المنطقة الاقتصادية فرصًا استثمارية كبرى في مجال إنتاج الوقود الأخضر، مشيرًا إلى نجاح موانئ المنطقة في تقديم خدمة تموين السفن مؤخرًا بالوقود التقليدي والأخضر ما يفتح آفاقًا استثمارية جديدة في هذا المجال.

من جانبه أعرب السفير الهولندي، عن تقديره للمنطقة الاقتصادية وإدراكه لأهمية الدور الذي تلعبه في حركة التجارة والاستثمار الدوليين وخدمة سلاسل الإمداد خاصة في ظل النقص المتناهي الذي تتعرض له إثر المتغيرات والأحداث العالمية الراهنة التي خلفت طلبًا متزايدًا في سلاسل الإمداد، كما أوضح أن هناك شركات هولندية رائدة في إدارة الموانئ، ومحطات التحلية، والطاقة المتجددة، ويمكن لهذه الشركات التعاون مع المنطقة الاقتصادية والإفادة بنقل الخبرة والتكنولوجيا في هذه المجالات، مضيفًا أنه من الضروري البناء على العلاقات الثنائية الجيدة بين مصر وهولندا في التعاون مع المنطقة الاقتصادية.

وفي ذات السياق أوضحت لارا مولر، أن مؤسسة Invest International، قد تأسست منذ عامين ويمكنها تمويل ودعم المستثمرين الهولنديين في مجالات النقل والخدمات البحرية وتطوير الموانئ، وكذلك مشروعات تحلية المياه التي تتميز بها الشركات الهولندية والتي تعتبر من أهم الصناعات المكملة لصناعة الوقود الأخضر، موضحةً أن المؤسسة لديها قائمة لأولويات المشروعات التي تتسم بمخاطر عالية للاستثمار فيها وتمتلك في الوقت ذاته فرصًا واعدة يمكن للمؤسسة تقديم حزم استثمارية جاهزة للتوقيع، وتم مناقشتها مع عدد من الدول بالفعل من بينها مصر، مؤكدة أن الفرص الاستثمارية التي قدمتها المنطقة الاقتصادية تتماس ولائحة الأولويات لدى مؤسسة الاستثمار الدولي.

الجدير بالذكر أن مؤسسة Invest International، هي شركة خاصة مملوكة للدولة لها أنشطة دولية تتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة يمكنها استخدام الدعم من أجل جعل استثماراتها أكثر قابلية للتمويل، خاصةً أن هذه الأنواع من الاستثمارات تأتي بمستويات عالية من المخاطر، مما يجعل من غير المحتمل تمويل إجمالي الاستثمار في السوق، وتضع المؤسسة هدفين استراتيجيين هما: (1-المساهمة في قدرة هولندا على الكسب في المستقبل، 2-إحداث تأثير على أهداف التنمية المستدامة).

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