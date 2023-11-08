تزامنا مع انطلاق الدعاية..8 أحزاب تعلن دعمها الكامل للرئيس السيسي في الانتخابات

يستعرض موقع صدى البلد أبرز الأحزاب السياسية التى أعلنت تأييدها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك تزامنا مع انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية غدا.

حزب مستقبل وطن

أحد أبرز الأحزاب الداعمة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لولاية جديدة، هو حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية في مجلس النواب، والذي أعلن في بيان، دعمه وترشيحه للرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها، متمنين التوفيق والتقدم والازدهار لمصر.

وقال الحزب إن ذلك يأتي انطلاقا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر، فنجحت مصر تحت قيادة الرئيس وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.

حزب المصريين الأحرار

أيضا حزب المصريين الأحرار اعلن دعمه ترشح الرئيس السيسي حيث قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة مضيفا:" أحزاب سياسية كثيرة ستعلن دعمها للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة".

حزب المؤتمر

كما قرر حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

حزب حماة الوطن

ودعا حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقرر الحزب عدم الدفع بمرشح في الانتخابات.

حزب مصر أكتوبر

كما أعلن حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح ، رئيس حزب مصر أكتوبر عن تحركات حزب مصر أكتوبر لدعم الرئيس السيسى للترشح لولاية رئاسية جديدة.

حزب الحركة الوطنية

كما أعلن حزب الحركة الوطنية عن تحركاته لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى انتخابات الرئاسة

حزب المستقلين الجدد

واكد أيضا حزب المستقلين الجدد أنه داعم للرئيس السيسي فى انتخابات الرئاسة .

حزب المصريين

أكد حزب المستقلين برئاسة المستشار حسين أبو العطا دعمه الكامل للرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسة أيضا.