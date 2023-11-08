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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي ابوخطوة بالبحيرة يشتكون من عدم وجود كشافات إنارة بطريق المقابر

صدى البلد

استغاث أهالي ابوخطوة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة ظلمة طريق المقابر الخاص بالعزبة بسبب نقص في أعمدة الإنارة وعدم وجود كشافات بالطريق 
 

وأوضح الأهالي انه عند دخول الليل تتحول المنطقة إلى ظلام دامس ما يتسبب في صعوبة دفن الموتى، بجانب عدم القدرة على التنقل بسهولة خوفا من التعثر فى الطريق

وناشد الأهالي مجلس الوزراء والمسؤلين بالمحافظة بالتدخل لسرعة لحل هذه المشكلة والعمل على تركيب كشافات فى أعمدة الإنارة للإضاءة حرصا على حياة المارة وسلامتهم

 

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أعمدة الإنارة للإضاءة مجلس الوزراء اعمدة الانارة بمحافظة البحيرة

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